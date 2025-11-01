7

Джа Морэнт пропустит игру с «Торонто» и потеряет около 270 тысяч долларов из-за отстранения

Джа Морэнт снова понесет финансовые потери.

Разыгрывающий «Мемфиса» уже испытывал проблемы из-за поведения. Самым крупным наказанием было отстранение на 25 матчей в 2023 году из-за скандалов с оружием.

В серии эпизодов последним стал штраф на 75 тысяч за жесты с изображением оружия на баскетбольной площадке прошлой весной.

Новый инцидент стал следствием конфликта Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало.

Защитник отстранен на 1 матч, Морэнт пропустит выездную встречу с «Торонто».

По сообщению аналитика ESPN Бобби Маркса, этот пропуск будет стоить ему 272 042 доллара.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика ESPN Бобби Маркса
Туомас Иисало
logoДжа Морэнт
logoНБА
Бобби Маркс
происшествия
logoМемфис
