Джа Морэнт пропустит игру с «Торонто» и потеряет около 270 тысяч долларов из-за отстранения
Джа Морэнт снова понесет финансовые потери.
Разыгрывающий «Мемфиса» уже испытывал проблемы из-за поведения. Самым крупным наказанием было отстранение на 25 матчей в 2023 году из-за скандалов с оружием.
В серии эпизодов последним стал штраф на 75 тысяч за жесты с изображением оружия на баскетбольной площадке прошлой весной.
Новый инцидент стал следствием конфликта Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало.
Защитник отстранен на 1 матч, Морэнт пропустит выездную встречу с «Торонто».
По сообщению аналитика ESPN Бобби Маркса, этот пропуск будет стоить ему 272 042 доллара.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика ESPN Бобби Маркса
