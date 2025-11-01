0

Джеремайя Мартин пока далек от возвращения в состав «Локомотива-Кубань»

Джеремайя Мартин продолжает реабилитацию.

Самый результативный игрок Лиги ВТБ прошлого сезона перешел в краснодарский клуб летом. 

29-летний защитник успел отыграть 1 матч в текущем розыгрыше, после чего выбыл с травмой колена. Восстановление проходит с осложнениями, и на данный момент прогноз по срокам возвращения Мартина в состав отсутствует.

Перед игрой с ЦСКА разминался центровой Кирилл Елатонцев, у которого были проблемы со стопой, но, по сообщению главного тренера Антона Юдина, баскетболист пока далек от игровой формы и не готов к выходу на площадку в официальных матчах.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
