Джеремайя Мартин пока далек от возвращения в состав «Локомотива-Кубань»
Джеремайя Мартин продолжает реабилитацию.
Самый результативный игрок Лиги ВТБ прошлого сезона перешел в краснодарский клуб летом.
29-летний защитник успел отыграть 1 матч в текущем розыгрыше, после чего выбыл с травмой колена. Восстановление проходит с осложнениями, и на данный момент прогноз по срокам возвращения Мартина в состав отсутствует.
Перед игрой с ЦСКА разминался центровой Кирилл Елатонцев, у которого были проблемы со стопой, но, по сообщению главного тренера Антона Юдина, баскетболист пока далек от игровой формы и не готов к выходу на площадку в официальных матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
