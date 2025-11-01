Билаль Кулибали: «Брайан Киф считает, что мы с Кишоном Джорджем и Алексом Сарром можем стать основой для одной из лучших защит НБА»

Билаль Кулибали вернулся в строй.

21-летний защитник пропустил начало 3-го сезона в НБА из-за проблем с большим пальцем на руке, но вернулся в состав и в основу команды в матче против «Оклахомы» (108:127). На его счету 16 очков, 8 подборов и 4 передачи за 24,4 минуты.

«Слишком много работал над собой, чтобы оставаться пассивным. В этом году буду максимально энергичным. В каждом владении всем придется иметь дело со мной. Это будет важный шаг вперед.

Тренер Брайан Киф считает, что мы с Кишоном Джорджем (форвард) и Алексом Сарром (центровой) действительно способны защищаться и можем стать основой одной из лучших оборон НБА», – заявил баскетболист.

На данный момент «Уизардс» занимают 28-е место по защитному рейтингу (120,1).