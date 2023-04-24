Хесус Матео о первом матче плей-офф против «Партизана»: «У нас даже нет 48 часов на подготовку»

Главный тренер « » Хесус Матео остался недоволен плотностью графика команды, на который повлияла выездная встреча в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

«Я думаю, организаторы могли выбрать другой день для проведения встречи, но нам пришлось играть против команды, которая также настроена на европейский выезд на следующей неделе.

У нас очень мало времени на подготовку к матчу во вторник. Нет даже 48 часов. В этом смысле эта игра могла оказать негативное влияние, но хорошо, что никто не получил травм», – сказал тренер после воскрсеного матча с « » (86:76).

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