Хесус Матео о первом матче плей-офф против «Партизана»: «У нас даже нет 48 часов на подготовку»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Ховентуд Партизан Реал Хесус Матео Баскетбол

Главный тренер «Реала» Хесус Матео остался недоволен плотностью графика команды, на который повлияла выездная встреча в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

«Я думаю, организаторы могли выбрать другой день для проведения встречи, но нам пришлось играть против команды, которая также настроена на европейский выезд на следующей неделе.

У нас очень мало времени на подготовку к матчу во вторник. Нет даже 48 часов. В этом смысле эта игра могла оказать негативное влияние, но хорошо, что никто не получил травм», – сказал тренер после воскрсеного матча с «Ховентудом» (86:76).

Уже завтра «Реал» проведет первый матч серии плей-офф против «Партизана».

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