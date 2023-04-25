Леброн Джеймс за карьеру реализовал 7 из 12 решающих бросков с игры на последней секунде матча плей-офф

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА фото НБА плей-офф Ник Райт Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс за карьеру реализовал 7 из 12 (58%) с игры в ситуациях, когда его бросок мог сравнять счет или вывести команду вперед на последней секунде матча плей-офф, отмечает известный эксперт Ник Райт.

Для сравнения, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Кавай Ленард, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук, Дирк Новицки, Дуэйн Уэйд, Тим Данкан, Никола Йокич, Трэйси Макгрэйди и Стив Нэш в сумме реализовали 6 из 50 (12%) таких бросков, отмечает Райт.

В понедельник Джеймс за 0,8 секунды до сирены сравнял счет и перевел в овертайм 4-й матч серии первого раунда плей-офф против «Мемфиса» (117:111 ОТ, 3-1).

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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13 комментариев

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Дуойка Бубнова
козёл!
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markoolio
Было бы совсем эпично с блоком и трёхочковым со своей половины поля. Жаль, не хватило времени.
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morozovvasya
Шах и мат, хейтеры)
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Joshua Morgenstern
Сразу видно, ничего в клатче не может.
+10
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Andrei Trukhin
Ответ markoolio
Было бы совсем эпично с блоком и трёхочковым со своей половины поля. Жаль, не хватило времени.
Кстати, странно что про этот трехочковый не вышла отдельная новость. Реально эпичный момент!
+5
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+5
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Rjcnbr
У Хардена и Вестбрика на двоих столько же, сколько у них будет чашек по окончанию карьеры
+4
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Марсель Объелся
Ник Райт хорош, деньги за StatMuse заплатил
+3
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Leo Bonart
А нам говорили, что Леброн - плохой клатчер
Неужели нас обманывали?
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nbawade
Кевин Дюрэнт, Кавай Ленард, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук - вместе СИЛА!
В одной команде этим ребятам в клатче лучше не уступать в счёте.
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Gulom Azizkhujaev
Опупеть просто клатчер!
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Analjinn
А в статье было написано про десять решающих попаданий на последних десяти вроде секундах, ошибка где-то.
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ansat
Ответ Andrei Trukhin
Кстати, странно что про этот трехочковый не вышла отдельная новость. Реально эпичный момент!
Вышла, просто там наряду с другим) https://www.sports.ru/basketball/1115084738-lebron-sravnyal-schet-za-0-8-sekundy-do-sireny-devis-nakryl-brosok-mor.html
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