Леброн Джеймс за карьеру реализовал 7 из 12 решающих бросков с игры на последней секунде матча плей-офф

Форвард « » за карьеру реализовал 7 из 12 (58%) с игры в ситуациях, когда его бросок мог сравнять счет или вывести команду вперед на последней секунде матча плей-офф, отмечает известный эксперт Ник Райт.

Для сравнения, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Кавай Ленард, Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук, Дирк Новицки, Дуэйн Уэйд, Тим Данкан, Никола Йокич, Трэйси Макгрэйди и Стив Нэш в сумме реализовали 6 из 50 (12%) таких бросков, отмечает Райт.

В понедельник Джеймс за 0,8 секунды до сирены сравнял счет и перевел в овертайм 4-й матч серии первого раунда плей-офф против «Мемфиса» (117:111 ОТ, 3-1).

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