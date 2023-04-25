Игроки «Лейкерс» встретили Леброна Джеймса «блеянием козла»

После победы « » над « » игроки лос-анджелесской команды при появлении в раздевалке начали издавать звуки, похожие на блеяние козла.

Слово GOAT, которое с английского переводится как «козел», является акронимом для greatest of all time — «величайший игрок всех времен».

«Лейкерс» в понедельник обыграли «Гризлис» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (117:111, 3-1).

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах