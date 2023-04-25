Игроки «Лейкерс» встретили Леброна Джеймса «блеянием козла»
После победы «Лейкерс» над «Мемфисом» игроки лос-анджелесской команды при появлении Леброна Джеймса в раздевалке начали издавать звуки, похожие на блеяние козла.
Слово GOAT, которое с английского переводится как «козел», является акронимом для greatest of all time — «величайший игрок всех времен».
«Лейкерс» в понедельник обыграли «Гризлис» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (117:111, 3-1).
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