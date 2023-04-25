Игроки «Лейкерс» встретили Леброна Джеймса «блеянием козла»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

После победы «Лейкерс» над «Мемфисом» игроки лос-анджелесской команды при появлении Леброна Джеймса в раздевалке начали издавать звуки, похожие на блеяние козла.

Слово GOAT, которое с английского переводится как «козел», является акронимом для greatest of all time — «величайший игрок всех времен».

«Лейкерс» в понедельник обыграли «Гризлис» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (117:111, 3-1).

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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10 комментариев

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Djoyin
Акроним для парня из Акрона 😄
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Сергей Орлов
Мееееееее)
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Дмитрий Титов
за козла ответите
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Mr.BadGuy
в Дагестан их всех.
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Stephan Carrypenko
Ауешные фанаты в шоке
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AEZAKMI228
Ответ Mr.BadGuy
в Дагестан их всех.
Помню короче заскринил твой камент, кенту отправил даже, где ты говоришь что в лейкерс становятся лицом лиги, а в бостоне ее жопой 😂😂
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Stephan Carrypenko
Ответ Дориан Грей_333
А не перебор ли с этими козлами? В который раз уже?
Ну типа GOAT
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