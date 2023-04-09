Орландо Коулмэн покинул «Енисей» («Перехват»)

Форвард Орландо Коулмэн покинул « » и продолжит карьеру в чемпионате Венесуэлы, передает телеграм-канал «Перехват».

Красноярский клуб пока не сделал официального заявления.

В 19 матчах за «Енисей» Коулмэн отметился в среднем показателями в 7,5 очка и 2,1 подбора за 20,5 минуты игрового времени.

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