Орландо Коулмэн покинул «Енисей» («Перехват»)
Форвард Орландо Коулмэн покинул «Енисей» и продолжит карьеру в чемпионате Венесуэлы, передает телеграм-канал «Перехват».
Красноярский клуб пока не сделал официального заявления.
В 19 матчах за «Енисей» Коулмэн отметился в среднем показателями в 7,5 очка и 2,1 подбора за 20,5 минуты игрового времени.
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