Серхио Юль рассчитывает вернуться в строй к плей-офф Евролиги

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Серхио Юль Баскетбол

У разыгрывающего «Реала» Серхио Юля в конце февраля было диагностировано повреждение внутренней боковой связки левого колена. 

По словам самого Юля, у него был разрыв, но операция не понадобилась.

Ветеран мадридского клуба заявил, что должен вернуться в состав к матчам плей-офф Евролиги.

35-летний защитник травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Короля Испании против «Валенсии». 

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