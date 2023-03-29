Серхио Юль рассчитывает вернуться в строй к плей-офф Евролиги

У разыгрывающего « » в конце февраля было диагностировано повреждение внутренней боковой связки левого колена.

По словам самого Юля, у него был разрыв, но операция не понадобилась.

Ветеран мадридского клуба заявил, что должен вернуться в состав к матчам плей-офф .

35-летний защитник травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Короля Испании против «Валенсии».

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