Энтони Рэндолф готов сыграть после разрыва крестообразной связки. Он восстанавливался в течение девяти месяцев

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Гранада Энтони Рэндолф Баскетбол

Форвард «Реала» Энтони Рэндолф готов к возвращению в строй после разрыва крестообразной связки колена.

Рэндолф, который восстанавливался в течение девяти месяцев, должен выйти на площадку в матче АСВ против «Гранады» в воскресенье.

Рэндолф получил травму в первом матче решающей серии чемпионата Испании с «Барселоной» в прошлом сезоне.

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