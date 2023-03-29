Энтони Рэндолф готов сыграть после разрыва крестообразной связки. Он восстанавливался в течение девяти месяцев

Форвард « » готов к возвращению в строй после разрыва крестообразной связки колена.

Рэндолф, который восстанавливался в течение девяти месяцев, должен выйти на площадку в матче АСВ против «Гранады» в воскресенье.

Рэндолф получил травму в первом матче решающей серии чемпионата Испании с «Барселоной» в прошлом сезоне.

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