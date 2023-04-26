«Денвер» и «Финикс» сойдутся в полуфинале Западной конференции

Во вторник в НБА определилась первая полуфинальная пара в Западной конференции.

Победитель конференции по итогам регулярки «Денвер» сыграет с четвертой командой « ».

« » в первом раунде со счетом 4-1 обыграл «Миннесоту», «Финикс» также в пяти матчах справился с « ».

У «Наггетс» будет преимущество домашней площадки. На своей арене клуб из Колорадо в нынешнем сезоне имеет результат 37-7.

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