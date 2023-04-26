«Денвер» и «Финикс» сойдутся в полуфинале Западной конференции
Во вторник в НБА определилась первая полуфинальная пара в Западной конференции.
Победитель конференции по итогам регулярки «Денвер» сыграет с четвертой командой «Финиксом».
«Денвер» в первом раунде со счетом 4-1 обыграл «Миннесоту», «Финикс» также в пяти матчах справился с «Клипперс».
У «Наггетс» будет преимущество домашней площадки. На своей арене клуб из Колорадо в нынешнем сезоне имеет результат 37-7.
Игра 1: 29 апреля
Игра 2: 1 мая
Игра 3: 5 мая
Игра 4: 7 мая
Если нужно будет:
Игра 5: 9 мая
Игра 6: 11 мая
Игра 7: 14 мая
В серии с Клипперс
Скамейки Санс : ЛАК -
Скамейки Санс : ЛАК
5я игра - 22 : 58
4я - 9 : 34
3я - 18 : 39
2я - 13 : 30
1я - 10: 34
Это с учетом того, что не играл Джордж. А после 2х игр - Кавай. Т.е. скамейка ЛАК была "ослаблена".