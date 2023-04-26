«Денвер» и «Финикс» сойдутся в полуфинале Западной конференции

Теги Денвер Клипперс Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Во вторник в НБА определилась первая полуфинальная пара в Западной конференции.

Победитель конференции по итогам регулярки «Денвер» сыграет с четвертой командой «Финиксом».

«Денвер» в первом раунде со счетом 4-1 обыграл «Миннесоту», «Финикс» также в пяти матчах справился с «Клипперс».

У «Наггетс» будет преимущество домашней площадки. На своей арене клуб из Колорадо в нынешнем сезоне имеет результат 37-7.

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14 комментариев

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Nuteruoli
Эта битва будет легендарной) Ну а если смотреть трезво, то Финикс фаворит.
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Vagant
Расписание:
Игра 1: 29 апреля
Игра 2: 1 мая
Игра 3: 5 мая
Игра 4: 7 мая
Если нужно будет:
Игра 5: 9 мая
Игра 6: 11 мая
Игра 7: 14 мая
+8
-1
+7
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Учительгода2020
Ждём зарубы 4-3. Но в чью пользу?
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ShowTime.
жаль ксп и брауна… букера контестить невозможно кажется
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alex023
Ждём 7 матчей
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dev0
Удачи Наггетс. Тяжёлая будет серия.
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Analjinn
Интересная серия будет, обоим коллективам есть что доказывать.
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armageddon123456
"Ща будит мясоооо" (с)
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Andy
Ожидается замес.Денвер 4-3
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fridzon
За Денвер, но все-таки Финикс фаворит у меня
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alexLA
За Финикс конечно! Не удивлюсь если Денвер 4-2 отлетит.
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Алексей Иванов
Йокич должен разгуляться не на шутку. Ибо в соперниках у него будет такой игрок как Эйтон, которого зубац и пламли превращали в решето. И ладно просто в решето, так он подбор элементарно не может взять.
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Vagant
В этой серии много решит скамейка.
В серии с Клипперс
Скамейки Санс : ЛАК -

Скамейки Санс : ЛАК
5я игра - 22 : 58
4я - 9 : 34
3я - 18 : 39
2я - 13 : 30
1я - 10: 34

Это с учетом того, что не играл Джордж. А после 2х игр - Кавай. Т.е. скамейка ЛАК была "ослаблена".
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mqh9pzrxgf
Ответ Vagant
Расписание: Игра 1: 29 апреля Игра 2: 1 мая Игра 3: 5 мая Игра 4: 7 мая Если нужно будет: Игра 5: 9 мая Игра 6: 11 мая Игра 7: 14 мая
Если будет свип, у кого-то из команд полетят головы менеджеров, тренеров и игроков
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