Трэй Янг набрал 16 очков в 4-й четверти матча против «Селтикс»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал главным героем пятого матча серии против «Бостона» (119:117, 2-3).
Янг набрал 16 очков в четвертой четверти игры, включая 14 подряд. На последних секундах Трэй забросил победный 3-очковый.
«Я должен был верить в то, чем занимаюсь всю свою жизнь. Исполнял тот бросок с уверенностью в собственных силах», – сказал Янг.
В сумме в четвертых четвертях серии с «Селтикс» Янг набрал уже 60 очков.
На счету лидера «Хоукс» во вторник 38 очков, 4 подбора, 13 передач и 2 перехвата при 14 из 33 с игры.
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