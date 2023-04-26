Трэй Янг набрал 16 очков в 4-й четверти матча против «Селтикс»

Теги Бостон Атланта НБА видео НБА плей-офф Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал главным героем пятого матча серии против «Бостона» (119:117, 2-3).

Янг набрал 16 очков в четвертой четверти игры, включая 14 подряд. На последних секундах Трэй забросил победный 3-очковый.

«Я должен был верить в то, чем занимаюсь всю свою жизнь. Исполнял тот бросок с уверенностью в собственных силах», – сказал Янг.

В сумме в четвертых четвертях серии с «Селтикс» Янг набрал уже 60 очков.

На счету лидера «Хоукс» во вторник 38 очков, 4 подбора, 13 передач и 2 перехвата при 14 из 33 с игры.

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7 комментариев

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MTS17
Очень интересный первый раунд👍
+3
0
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paganism
Я однажды смог набрать 44 очка за 8 минут на площадке, причём совершил всего 11 бросков без штрафных, прозвище в той игре получил - соколиный глаз
+2
-1
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dev0
Вряд ли Бостон проиграет 2 подряд, но они уже прилично обделались. Отдать 2 игры Атланте. Мда.
+1
0
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zippa
Он что не читал, что он самый переоценённый игрок?
+1
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ pulyalke
янг повелитель бостона
А когда Янг вылетит с Атлантой что скажешь?)
0
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