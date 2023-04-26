Разыгрывающий «Атланты» стал главным героем пятого матча серии против « » (119:117, 2-3).

Янг набрал 16 очков в четвертой четверти игры, включая 14 подряд. На последних секундах Трэй забросил победный 3-очковый.

«Я должен был верить в то, чем занимаюсь всю свою жизнь. Исполнял тот бросок с уверенностью в собственных силах», – сказал Янг.

В сумме в четвертых четвертях серии с «Селтикс» Янг набрал уже 60 очков.

На счету лидера «Хоукс» во вторник 38 очков, 4 подбора, 13 передач и 2 перехвата при 14 из 33 с игры.

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