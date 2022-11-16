Александар Джорджевич назначен главным тренером сборной Китая

стал новым главным тренером сборной Китая. Информацию подтвердил агент тренера Мишко Ражнатович.

По данным Mozzart Sport, сербский специалист заработает 1 миллион долларов.

55-летний тренер руководил сборной Сербии с 2013 по 2019 год и завоевал с ней три серебряные медали — на чемпионате мира 2014 года, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и на Евробаскете-2017.

Сербский тренер остается без работы после увольнения из «Фенербахче» в июне этого года. Под руководством Джорджевича завоевал свой 10-й титул чемпиона Турции, обыграв в финале «Анадолу Эфес». В Евролиге команда показала результат 10-18 и не вышла в плей-офф.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде