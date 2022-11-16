Александар Джорджевич назначен главным тренером сборной Китая

Теги Фенербахче Беко сборная Китая сборная Сербии Александар Джорджевич Баскетбол

Александар Джорджевич стал новым главным тренером сборной Китая. Информацию подтвердил агент тренера Мишко Ражнатович.

По данным Mozzart Sport, сербский специалист заработает 1 миллион долларов.

55-летний тренер руководил сборной Сербии с 2013 по 2019 год и завоевал с ней три серебряные медали — на чемпионате мира 2014 года, на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и на Евробаскете-2017.

Сербский тренер остается без работы после увольнения из «Фенербахче» в июне этого года. Под руководством Джорджевича «Фенербахче» завоевал свой 10-й титул чемпиона Турции, обыграв в финале «Анадолу Эфес». В Евролиге команда показала результат 10-18 и не вышла в плей-офф.

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