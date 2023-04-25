Шарунас Ясикявичюс: «Баскетбол НБА невыносим»

Главный тренер «Барселоны» признался, что не получает удовольствие от просмотра матчей НБА, особенно в регулярном чемпионате.

« – это баскетбол, которым должны быть довольны только владельцы, потому что стоимость клубов стремительно растет, а деньги поступают со всего мира, особенно из Китая и Индии. Но я люблю баскетбол, и для меня баскетбол НБА невыносим. Плей-офф – это другое дело, но регулярный чемпионат смотреть невозможно.

Нельзя играть с таким настроем. Они не тренируются, это совершенно другой мир. Создается впечатление, что они вообще ничего не делают для того, чтобы стать лучше. Это бизнес в чистом виде. Есть 22 клуба, у которых всегда проблемы с выходом в плей-офф, и они постоянно импровизируют. И есть восемь клубов, которые знают, что делают и следуют плану», – сказал литовец.

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