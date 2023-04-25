Шарунас Ясикявичюс: «Баскетбол НБА невыносим»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс признался, что не получает удовольствие от просмотра матчей НБА, особенно в регулярном чемпионате.

«НБА – это баскетбол, которым должны быть довольны только владельцы, потому что стоимость клубов стремительно растет, а деньги поступают со всего мира, особенно из Китая и Индии. Но я люблю баскетбол, и для меня баскетбол НБА невыносим. Плей-офф – это другое дело, но регулярный чемпионат смотреть невозможно.

Нельзя играть с таким настроем. Они не тренируются, это совершенно другой мир. Создается впечатление, что они вообще ничего не делают для того, чтобы стать лучше. Это бизнес в чистом виде. Есть 22 клуба, у которых всегда проблемы с выходом в плей-офф, и они постоянно импровизируют. И есть восемь клубов, которые знают, что делают и следуют плану», – сказал литовец.

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9 комментариев

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Поникший Руй
Другое дело тошнотный баскетбол твоей команды
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Klna Jislime
Плей-офф – это другое дело, но регулярный чемпионат смотреть невозможно.

Согласен на все 100 проц, потому всякие мусорщики так и будут оставаться в регулярном чемпионате, там им место.
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banchik1
Ну, так-то соглашусь. Настоящий беспримесный баскетбол, как тактически вычурная, интеллектуальная и умная игра, именно в Европе. Понятно, что он не такой яркий и красочный, как за океаном, но это уже другая сторона дела.
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pele_kan
ну начнем с того, что в ПО выходят не 8 клубов, а 16
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Russ Ivan
Ну всё, ГТ в НБА с таким спичем не светит!
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sonny91
и еще такой как он не сможет орать на игроков, ван ганди не даст соврать
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Марсель Объелся
Я бы сказал, что баскетбол Хьюстон Рокетс и Детройт Пистонс невыносим. А в среднем баскетбол неплох
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lavandil
Ответ pele_kan
ну начнем с того, что в ПО выходят не 8 клубов, а 16
так он не про это - а про то, что 8 выходят легко, 22 играют как попало в регулярке
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