Шарунас Ясикявичюс: «Жальгирис» превзошел ожидания в этом сезоне»

Главный тренер «Барселоны» назвал команду, которая превзошла его ожидания в регулярном чемпионате Евролиги-2022/23.

«Никто не ожидал такого результата от «Жальгириса».

Поскольку я большой поклонник «Жальгириса», я очень горжусь тем, что он продолжает бороться на данном этапе. Никто этого не ожидал в начале сезона. Еще меньше людей этого ожидали после травмы Кинана Эванса.

Они вырвали много побед на характере, они все время борются. Это отличный пример баскетбола и самопожертвования. Я очень рад, потому что « » имеет особое значение для меня», – сказал Ясикявичюс.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном