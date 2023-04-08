Шарунас Ясикявичюс: «Жальгирис» превзошел ожидания в этом сезоне»

Теги Жальгирис Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс назвал команду, которая превзошла его ожидания в регулярном чемпионате Евролиги-2022/23.

«Никто не ожидал такого результата от «Жальгириса».

Поскольку я большой поклонник «Жальгириса», я очень горжусь тем, что он продолжает бороться на данном этапе. Никто этого не ожидал в начале сезона. Еще меньше людей этого ожидали после травмы Кинана Эванса.

Они вырвали много побед на характере, они все время борются. Это отличный пример баскетбола и самопожертвования. Я очень рад, потому что «Жальгирис» имеет особое значение для меня», – сказал Ясикявичюс.

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