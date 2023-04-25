Джа Морэнт и Диллон Брукс не стали общаться со СМИ после 4-го матча

Игроки « » и отказались общаться с представителями СМИ после 4-го матча серии первого раунда плей-офф против « ».

«Гризлис» проиграли «Лейкерс» в овертайме (117:111 ОТ, 1-3).

Брукс покинул арену, не поговорив с журналистами, во втором матче подряд.

Джимми Батлер – зверь! 56 очков – и «Майами» в шаге от того, чтобы выбить фаворита из плей-офф