Джа Морэнт и Диллон Брукс не стали общаться со СМИ после 4-го матча

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Джа Морэнт Баскетбол

Игроки «Мемфиса» Джа Морэнт и Диллон Брукс отказались общаться с представителями СМИ после 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Лейкерс».

«Гризлис» проиграли «Лейкерс» в овертайме (117:111 ОТ, 1-3).

Брукс покинул арену, не поговорив с журналистами, во втором матче подряд.

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6 комментариев

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Максим Максимов
Гангстеры не оправдываются
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Алексей Иванов
Внезапно оказалось, что отсутствуют яйца. Понятна тогда тяга Брукса к железным Леброна.
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ФомаМаня
Ну так а что сказать то, особенно Бруксу? Обосрался то знатно
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Sanan1908
А если выиграли бы , то три часа стоял и выпендривался )))
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V@d!m
хнык-хнык
надо кому-нибудь объяснить молодым гангстерам, что характер надо показывать не только (не столько) во время попед, но и во время поражений
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Алексей Зиновьев
Ответ Максим Максимов
Гангстеры не оправдываются
После серии будут говорить, как в прошлом году: Вот если бы Морант в первом матче руку не травмировал, играли бы Адамс и Кларк, чемпионство было бы под угрозой... В общем, типичные гангстерские речи
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