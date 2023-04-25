Джа Морэнт дважды опасно приземлился на площадку, но доиграл 4-й матч с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт дважды опасно приземлился на площадку во время четвертого матча серии с «Лейкерс» (111:117, 1-3).
Морэнт в первой встрече серии повредил правую руку после неудачного падения, после чего пропустил вторую игру.
В третьей четверти Морэнт упал после контакта с Энтони Дэвисом.
В четвертой он получил фол в нападении после столкновения с Леброном Джеймсом.
Для команды больше вреда.
Сколько можно из раза в раз просто прыгать в краску на игроков и потери мяча