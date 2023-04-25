Джа Морэнт дважды опасно приземлился на площадку, но доиграл 4-й матч с «Лейкерс»

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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт дважды опасно приземлился на площадку во время четвертого матча серии с «Лейкерс» (111:117, 1-3).

Морэнт в первой встрече серии повредил правую руку после неудачного падения, после чего пропустил вторую игру.

В третьей четверти Морэнт упал после контакта с Энтони Дэвисом.

В четвертой он получил фол в нападении после столкновения с Леброном Джеймсом.

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7 комментариев

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andrushapumba
Когда он в четвёртой полетел в голову леброна при выходе 2в1,я неимоверно кричал и не похвалами в его адрес
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Archer_Great
Ничему парня жизнь не учит. Говорил же ему Джордж, смотри, на кого летишь, не на всякого можно, а этот поц продолжает на Дэвиса быковать, да на Леброна лететь. Выбрал "жертвами" двух людей, которые точно умеют защищаться (когда захотят) и подставляться под фолы в нападении.
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Алексей Иванов
Долетается точно. Однажды прилетит и больше не взлетит же. Надеюсь до этого момента, поумнеет.
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Swhat
Моранту тока в конкурсе по данкам и прыжкам участвовать.
Для команды больше вреда.
Сколько можно из раза в раз просто прыгать в краску на игроков и потери мяча
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Алексей Зиновьев
С каждым годом становится всё безголовее и безголовее. Джа почему-то решил, что просто переть и прыгать на всех будет лучшей стратегией
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Van
Дэвис пытался помешать Леброну взять игру, но на помощь пришел Морант и Дед справился в клатче 💪
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Игорь Какосов
Травма Моранта это хорошо или плохо для команды, задаю себе вопрос. Играет Морант аккуратнее, бережёт мяч, даёт больше пасов на партнёров, не пытается выглядеть красиво, а пытается быть полезнее. Прям я в замешательстве.
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