Эмил Райкович перед 5-м матчем серии: «Должны выложиться на все 100%»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился, что травмы играют ключевую роль в серии против «Локомотива-Кубань» (2-2).

«Я взволнован, как и перед каждой игрой. И следующая очень важна. Мы должны выложиться на все 100%, чтобы победить. Наши соперники показывают очень хороший баскетбол, у них полный состав, и они в отличной форме. Наша задача – решить наши проблемы с травмами.

Вы знаете, что Алекс [Швед] два месяца не тренировался, это пауза длиной в летние каникулы, от игры к игре он набирает форму. Понятно, что мы провели без Николы два матча. Речь идет о корректировках для команды. Думаю, мы найдем способ справиться», – сказал тренер.

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