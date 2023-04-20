Эмил Райкович перед 3-м матчем с «Локо»: «Нужно быть более агрессивными и жесткими, особенно в защите»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович накануне 3-го матча полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (1-1) отметил, что команде нужно прибавить в жесткости и агрессии.

«Ожидаем, что «Локо» будет играть так, как и раньше, агрессивно и хорошо. Мы по-настоящему мотивированы и готовы к двум предстоящим матчам.

В некоторых элементах игры должны быть более агрессивными и жесткими, особенно в защите, должны контролировать подбор и более активно атаковать против прессинга соперников. Главное – провести корректировки в сравнении с двумя встречами в Москве, и, думаю, наша команда все сделает правильно», – сказал Райкович.

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