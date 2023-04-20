Эмил Райкович: «Стыдное поражение»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что провел в четвертой четверти привел к «стыдному» поражению от «Локомотива-Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (81:84, 1-2).

«Стыдное поражение. Уверенно вели в счете весь матч, но в 4-й четверти игровая дисциплина значительно ухудшилась. Такого нельзя допускать.

Сказалось ли отсутствие Николы Милутинова? У нас были идеи, как это компенсировать. И мы были единой командой большую часть матча, кроме того, хорошую работу проделал Кэйкок.

Большую часть матча контролировали игру, но в заключительной четверти пропустили 31 очко. Мы должны были лучше двигать мяч, не совершать поспешные броски на пятой секунде владения. В защите тоже следовало играть более жестко и агрессивно», – сказал Райкович.

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2 комментария

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Julius Nwosu
Рая, посмотри в зеркало и увидишь там причину поражения. У тебя оказались маленькие яйчишки и тебе не хватило смелости посадить на лавку Шведа. Всё его гнева боишься, а теперь ты и так можешь оказаться без работы :) Трусы проигрывают всегда и везде, даже если им кажется, что так они выиграют.бб
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Vagner01
Надо было Швела на лавку и забыть про него! Тогда бы и победили! Лучше бы Комолова выпустил он бы хоть не навредил!
0
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