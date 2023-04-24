«Он может стать следующим Майклом Джорданом». Патрик Беверли отреагировал на ключевой 3-очковый Энтони Эдвардса

Теги Майкл Джордан Чикаго Миннесота НБА Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли эмоционально отреагировал на победный трехочковый бывшего партнера по команде Энтони Эдвардса («Миннесота») в матче с «Денвером» (114:108, 1-3).

Замерев после эпизода на 30 секунд, Беверли выразил слова уважения звездному защитнику «Тимбервулвз»: «Ожидал, что люди назовут меня сумасшедшим, но я уже давно сказал, что он может стать следующим Майклом Джорданом».

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1 комментарий

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Лиллард унижатель!
Если в Минни придет новый Фил Джексон.
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