«Он может стать следующим Майклом Джорданом». Патрик Беверли отреагировал на ключевой 3-очковый Энтони Эдвардса

Защитник « » эмоционально отреагировал на победный трехочковый бывшего партнера по команде Энтони Эдвардса (« ») в матче с «Денвером» (114:108, 1-3).

Замерев после эпизода на 30 секунд, Беверли выразил слова уважения звездному защитнику «Тимбервулвз»: «Ожидал, что люди назовут меня сумасшедшим, но я уже давно сказал, что он может стать следующим ».