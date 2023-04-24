«Он может стать следующим Майклом Джорданом». Патрик Беверли отреагировал на ключевой 3-очковый Энтони Эдвардса
Защитник «Чикаго» Патрик Беверли эмоционально отреагировал на победный трехочковый бывшего партнера по команде Энтони Эдвардса («Миннесота») в матче с «Денвером» (114:108, 1-3).
Замерев после эпизода на 30 секунд, Беверли выразил слова уважения звездному защитнику «Тимбервулвз»: «Ожидал, что люди назовут меня сумасшедшим, но я уже давно сказал, что он может стать следующим Майклом Джорданом».
1 комментарий