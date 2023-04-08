Джейлен Уильямс выложил видео с Патриком Беверли после выхода «Оклахомы» в плей-ин

Новичок «Оклахомы» выложил видео с после выхода клуба в плей-ин.

На видео экс-игрок «Миннесоты» активно празднует возвращение клуба в плей-офф во время сезона-21/22.

«Тандер» гарантировали себе место в плей-ин после поражения « ».

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