Джейлен Уильямс выложил видео с Патриком Беверли после выхода «Оклахомы» в плей-ин
Новичок «Оклахомы» Джейлен Уильямс выложил видео с Патриком Беверли после выхода клуба в плей-ин.
На видео экс-игрок «Миннесоты» активно празднует возвращение клуба в плей-офф во время сезона-21/22.
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