Джейлен Уильямс выложил видео с Патриком Беверли после выхода «Оклахомы» в плей-ин

Теги Даллас видео Оклахома-Сити Патрик Беверли соцсети НБА плей-ин Джейлен Уильямс Баскетбол

Новичок «Оклахомы» Джейлен Уильямс выложил видео с Патриком Беверли после выхода клуба в плей-ин.

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