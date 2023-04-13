Патрик Беверли: «Я знал, что «Торонто» – гребаный мусор»

Теги Чикаго НБА Патрик Беверли Бобби Уэбстер Баскетбол

Журналист Майк Роуч рассказал, как защитник «Чикаго» Патрик Беверли предпринял попытку задеть генерального менеджера «Торонто» Бобби Уэбстера после победы в матче плей-ин (109:105).

«Бобби Уэбстер идет в раздевалку. Патрик Беверли пробегает мимо него и кричит: «Я знал, что «Торонто» – гребаный мусор», – передает журналист.

Патрик отметился 3 очками, 3 подборами и одной передачей, попав один из пяти бросков с игры.

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6 комментариев

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Swhat
Ну по факту он прав.
Почему Торонто не ушло в этом сезоне в перестройку, не обменяло свои активы.
+1
0
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Kemal Gul
Если Торонто - мусор, то нынешний Беверли встал бы там как влитой
+3
-1
+2
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LilAnswer
Беверли лучше бы молчал и играл. Дочка Дерозана принесла Буллз больше пользы в этом матче чем он.
+15
0
+15
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RAMIK
Ответ Curry30
3 очка, 3 подбора и 1 передача при 1 из 5 с игры. Все ясно, ничего нового.
Беверли хорош другими качествами, а не набором очков.
+2
-5
-3
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Curry30
3 очка, 3 подбора и 1 передача при 1 из 5 с игры.
Все ясно, ничего нового.
+13
-1
+12
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Роман Бояринов
После матча любой может лаять
+6
0
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