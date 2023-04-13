Патрик Беверли: «Я знал, что «Торонто» – гребаный мусор»
Журналист Майк Роуч рассказал, как защитник «Чикаго» Патрик Беверли предпринял попытку задеть генерального менеджера «Торонто» Бобби Уэбстера после победы в матче плей-ин (109:105).
«Бобби Уэбстер идет в раздевалку. Патрик Беверли пробегает мимо него и кричит: «Я знал, что «Торонто» – гребаный мусор», – передает журналист.
Патрик отметился 3 очками, 3 подборами и одной передачей, попав один из пяти бросков с игры.
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