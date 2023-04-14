Демар Дерозан о Беверли: «Он даже спит агрессивно»

Звездный форвард « » поделился, что поведение его одноклубника это не образ.

«Все, что вы знаете о Беверли, – он такой и есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он даже спит агрессивно», – сказал Дерозан в эфире NBA Today.

«Пэт есть Пэт», – добавил .

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