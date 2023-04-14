Демар Дерозан о Беверли: «Он даже спит агрессивно»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Патрик Беверли Зак Лавин Баскетбол

Звездный форвард «Чикаго» Демар Дерозан поделился, что поведение его одноклубника Патрика Беверли это не образ.

«Все, что вы знаете о Беверли, – он такой и есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он даже спит агрессивно», – сказал Дерозан в эфире NBA Today.

«Пэт есть Пэт», – добавил Лавин.

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1 комментарий

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Телохранитель Джеймса Уорти
Храпит громко в смысле?
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