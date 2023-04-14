Демар Дерозан о Беверли: «Он даже спит агрессивно»
Звездный форвард «Чикаго» Демар Дерозан поделился, что поведение его одноклубника Патрика Беверли это не образ.
«Все, что вы знаете о Беверли, – он такой и есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Он даже спит агрессивно», – сказал Дерозан в эфире NBA Today.
«Пэт есть Пэт», – добавил Лавин.
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