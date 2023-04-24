Эмони Бэйтс выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Форвард университета Восточного Мичигана Эмони Бэйтс примет участие в драфте 2023.

В 30 матчах прошедшего сезона Бэйтс набирал в среднем 19,2 очка и 5,8 подбора в среднем за игру.

За 33,5 минуты на паркете 19-летний баскетболист реализует 40,5% бросков с игры и 33% из-за дуги.

Согласно недавнему отчету Sports Illustrated, игрок предположительно будет выбран в конце первого раунда драфта.

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