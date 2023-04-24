Эмони Бэйтс выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Теги НБА NCAA драфт НБА Шэмс Чарания Баскетбол

Форвард университета Восточного Мичигана Эмони Бэйтс примет участие в драфте НБА 2023.

В 30 матчах прошедшего сезона Бэйтс набирал в среднем 19,2 очка и 5,8 подбора в среднем за игру.

За 33,5 минуты на паркете 19-летний баскетболист реализует 40,5% бросков с игры и 33% из-за дуги.

Согласно недавнему отчету Sports Illustrated, игрок предположительно будет выбран в конце первого раунда драфта.

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4 комментария

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711M
Ответ 711M
странно, слышал про этого чувака еще пару лет назад, говорили в топ-3 уходить будет. почему сейчас прогнозируют на конец 1 раунда?
залез на ютуб, говорят попал в проблемы со стрельбой, если кому-то интересно
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711M
странно, слышал про этого чувака еще пару лет назад, говорили в топ-3 уходить будет. почему сейчас прогнозируют на конец 1 раунда?
0
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Bek_cp3
Ответ 711M
залез на ютуб, говорят попал в проблемы со стрельбой, если кому-то интересно
позиции на драфтах спустя годы в прогнозах меняются) кто-то лучше раскрывается, кто-то хуже, ведь оценивают не только навыки, но и предполагаемый потенциал) если кому-то интересно)
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Лиллард унижатель!
Ответ 711M
странно, слышал про этого чувака еще пару лет назад, говорили в топ-3 уходить будет. почему сейчас прогнозируют на конец 1 раунда?
Обычно это значит игрок великолепный атлет, но в баскет так и не научился играть.
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