Шэмс Чарания: «Cуществует оптимизм, что Эмбиид восстановится к началу второго раунда»

Теги Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Шэмс Чарания Баскетбол

Вероятно, звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче второго раунда плей-офф.

«Существует оптимизм, что Джоэл Эмбиид будет здоров к первой игре против «Бостона». Или «Атланты», если они смогут отыграться. Восстановление небольшого растяжения обычно занимает одну неделю», – сказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuelTV.

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3 комментария

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Ivan85
Ответ Daniel Fox
Представляю какого выходить против команды где играет Таймлорд , Смарт и куча защитных ролевиков ещё и с травмой. Если он закроет эту серию , вопрос о том , кто круче Йокич или Эмбид отпадет автоматом
а если джокер закроет Букера с люрексом?
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+2
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Александр Спирин
Ответ Daniel Fox
Представляю какого выходить против команды где играет Таймлорд , Смарт и куча защитных ролевиков ещё и с травмой. Если он закроет эту серию , вопрос о том , кто круче Йокич или Эмбид отпадет автоматом
Против доминирующего центрового защитники не канают априори. Один такой сожрёт на усах целый пучок игроков задней линии и не подавится.
Центровых и тяжей оценивают иначе.
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