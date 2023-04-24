Шэмс Чарания: «Cуществует оптимизм, что Эмбиид восстановится к началу второго раунда»

Вероятно, звездный центровой «Филадельфии» примет участие в первом матче второго раунда плей-офф.

«Существует оптимизм, что Джоэл Эмбиид будет здоров к первой игре против «Бостона». Или «Атланты», если они смогут отыграться. Восстановление небольшого растяжения обычно занимает одну неделю», – сказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuelTV.

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