Шэмс Чарания: «Cуществует оптимизм, что Эмбиид восстановится к началу второго раунда»
Вероятно, звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид примет участие в первом матче второго раунда плей-офф.
«Существует оптимизм, что Джоэл Эмбиид будет здоров к первой игре против «Бостона». Или «Атланты», если они смогут отыграться. Восстановление небольшого растяжения обычно занимает одну неделю», – сказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в эфире FanDuelTV.
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