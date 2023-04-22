Деджонте Мюррэй: «Великие дела не делаются в одночасье. Великие дела требуют времени»

Защитник «Атланты» после победы над « » в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (130:122, 1-2) согласился с партнером по команде , который сказал, что их дуэт провел один из лучших своих матчей в этом сезоне.

«Не хочу много говорить о «Бостоне», но я часто смотрю на и , которые через многое прошли, чтобы достичь того уровня, на котором они сейчас находятся.

Великие дела не делаются в одночасье. Великие дела требуют времени», – сказал Мюррэй.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров