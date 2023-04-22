Деджонте Мюррэй: «Великие дела не делаются в одночасье. Великие дела требуют времени»
Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй после победы над «Бостоном» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (130:122, 1-2) согласился с партнером по команде Трэем Янгом, который сказал, что их дуэт провел один из лучших своих матчей в этом сезоне.
«Не хочу много говорить о «Бостоне», но я часто смотрю на Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, которые через многое прошли, чтобы достичь того уровня, на котором они сейчас находятся.
Великие дела не делаются в одночасье. Великие дела требуют времени», – сказал Мюррэй.
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