Деджонте Мюррэй: «Великие дела не делаются в одночасье. Великие дела требуют времени»

Теги Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Деджонте Мюррэй Джейлен Браун Джейсон Тейтум Трэй Янг Баскетбол

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй после победы над «Бостоном» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (130:122, 1-2) согласился с партнером по команде Трэем Янгом, который сказал, что их дуэт провел один из лучших своих матчей в этом сезоне.

«Не хочу много говорить о «Бостоне», но я часто смотрю на Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, которые через многое прошли, чтобы достичь того уровня, на котором они сейчас находятся.

Великие дела не делаются в одночасье. Великие дела требуют времени», – сказал Мюррэй.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

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1 комментарий

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МЗ
сегодня Атланта очень прилично смотрелась. Не хочу сравнивать с Ютой, но тренерский почерк на лицо: буквально каждый знает, что делать, куда бежать и т.д.
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