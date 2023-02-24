Во время матча «Юта» – «Оклахома» (120:119 ОТ) состоялась дуэль форварда хозяев и разыгрывающего гостей .

Маркканен записал на свой счет 43 очка (15 из 28 с игры), 10 подборов и 3 передачи.

В активе Гилджес-Александера 39 очков (12 из 26 с игры), 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов