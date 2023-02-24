43 очка Маркканена помогли «Юте» победить «Оклахому» Гилджес-Александера

Теги НБА видео Юта Оклахома-Сити Лаури Маркканен Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Во время матча «Юта» – «Оклахома» (120:119 ОТ) состоялась дуэль форварда хозяев Лаури Маркканена и разыгрывающего гостей Шэя Гилджес-Александера.

Маркканен записал на свой счет 43 очка (15 из 28 с игры), 10 подборов и 3 передачи.

В активе Гилджес-Александера 39 очков (12 из 26 с игры), 8 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

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1 комментарий

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Slima008
Хорош Лаури, ну кураже после матча всех звёзд
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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