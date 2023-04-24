Джеймс Харден: «В этом году сказал себе: «Буду готов пойти на жертвы ради команды»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал, что отставил личные цели и достижения на второй план ради успеха команды.

«В этом году сказал себе: «Я буду готов пожертвовать собой». Будь то деньги или моя роль – просто отпустить все и посмотреть, что мне это даст. Я не настолько наивен полагать, что могу «просто выйти на паркет и сделать свою команду лучше», как говорят некоторые игроки.

Весь год люди ждут, что я буду старым . Джеймсом Харденом, который выходит на площадку и набирает 40-50 очков, а они потом говорят: «Ну так он ничего не выиграет». А потом я набираю 20 очков и 11 передач, и они все равно не рады: «Ну, это уже явно не тот Джеймс Харден, что был раньше». Всегда будет что сказать.

Думаю о своей роли, о том, что я могу контролировать, и о влиянии на эту команду в каждой игре. Жертвенность – это слово, которое я собираюсь продолжать использовать в этом году и просто наблюдать, к чему это приведет», – заявил Харден.

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