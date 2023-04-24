34+6+5+2+3 от Энтони Эвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Денвер» в 4-м матче

Защитник «Миннесоты» Энтони Эвардс помог команде продолжить борьбу в серии первого раунда с « » (114:108 ОТ, 1-3).

записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.

Эдвардс стал 4-м игроком в истории плей-офф , который в возрасте до 22 лет трижды подряд набирает 30 и более очков за встречу.

Ранее подобное удавалось (серия из 4 матчей), (3 матча) и Трэйси Макгрэйди (3 матча).

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