34+6+5+2+3 от Энтони Эвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Денвер» в 4-м матче
Защитник «Миннесоты» Энтони Эвардс помог команде продолжить борьбу в серии первого раунда с «Денвером» (114:108 ОТ, 1-3).
Эдвардс записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.
Эдвардс стал 4-м игроком в истории плей-офф НБА, который в возрасте до 22 лет трижды подряд набирает 30 и более очков за встречу.
Ранее подобное удавалось Леброну Джеймсу (серия из 4 матчей), Кобе Брайанту (3 матча) и Трэйси Макгрэйди (3 матча).
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При этом чувак после матча выходит с комментариями, что играл мол плохо, выбор бросков был не очень и вообще надо серьезно прибавлять.
Всем бы такую самокритичность, с таким уровнем игры и в таком то возрасте.
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