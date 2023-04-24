34+6+5+2+3 от Энтони Эвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Денвер» в 4-м матче

Теги Леброн Джеймс Денвер Трэйси Макгрэйди Кобе Брайант Миннесота НБА видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эвардс помог команде продолжить борьбу в серии первого раунда с «Денвером» (114:108 ОТ, 1-3).

Эдвардс записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.

Эдвардс стал 4-м игроком в истории плей-офф НБА, который в возрасте до 22 лет трижды подряд набирает 30 и более очков за встречу. 

Ранее подобное удавалось Леброну Джеймсу (серия из 4 матчей), Кобе Брайанту (3 матча) и Трэйси Макгрэйди (3 матча).

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3 комментария

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BVB82
И важнейшая треха в клатче от.

При этом чувак после матча выходит с комментариями, что играл мол плохо, выбор бросков был не очень и вообще надо серьезно прибавлять.

Всем бы такую самокритичность, с таким уровнем игры и в таком то возрасте.

Наблюдаем за взлетом большой звезды, не пропустите)
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sasaicustoms
красавчик!
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Ballboy13
Ответ BVB82
И важнейшая треха в клатче от. При этом чувак после матча выходит с комментариями, что играл мол плохо, выбор бросков был не очень и вообще надо серьезно прибавлять. Всем бы такую самокритичность, с таким уровнем игры и в таком то возрасте. Наблюдаем за взлетом большой звезды, не пропустите)
Ну вот про выбор бросков это как раз про Эдвардса, он реально совершает много отвратительных бросков там где это совсем не нужно и каким-то образом умудряется еще и попадать часть из них. У него как таковое баскетбольное IQ небольшое, может в силу возраста, но над этим ему стоит хорошенько поработать
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