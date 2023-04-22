Джейлен Браун надписью на кроссовках поставил под сомнение изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом
Форвард «Бостона» Джейлен Браун вышел на третий матч серии с «Атлантой» (122:130, 2-1) со спорной надписью на кроссовках.
Браун поставил под сомнение изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом. На обуви звездного баскетболиста было написано: «А это точно был Нейсмит?»
Фамилия знаменитого преподавателя, который признается всеми как создатель баскетбола, написана на кроссовке Брауна с ошибкой («Neismith» вместо «Naismith»).
На кроссовках также было написано «Просто сделай лучше» и изображены пирамиды времен мезоамериканской культуры.
Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем
Фото: Jared Weiss
- Really, Bro.
- Well, were the Celts really white?
Сейчас среди чёрных новый бзик: якобы, это африканцы первыми приплыли в Америку и научили индейцев строить пирамиды, а белые взяли и украли у чёрных их культуру
О том, что негры к строительству пирамид не очень-то имеют отношение, и почему вдруг неграм можно красть культуру у индейцев, спрашивать не принято.
Короче, очередной чувак посмотрел Рен-ТВ, ничего нового.
А ещё есть косвенные опять же сведения, что там проигравших в жертву приносили, надо бы на кроссовках это тоже упомянуть.