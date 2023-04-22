Форвард « » вышел на третий матч серии с «Атлантой» (122:130, 2-1) со спорной надписью на кроссовках.

Браун поставил под сомнение изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом. На обуви звездного баскетболиста было написано: «А это точно был Нейсмит?»

Фамилия знаменитого преподавателя, который признается всеми как создатель баскетбола, написана на кроссовке Брауна с ошибкой («Neismith» вместо «Naismith»).

На кроссовках также было написано «Просто сделай лучше» и изображены пирамиды времен мезоамериканской культуры.

Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем

Фото: Jared Weiss