Джейлен Браун надписью на кроссовках поставил под сомнение изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом

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Форвард «Бостона» Джейлен Браун вышел на третий матч серии с «Атлантой» (122:130, 2-1) со спорной надписью на кроссовках.

Браун поставил под сомнение изобретение баскетбола Джеймсом Нейсмитом. На обуви звездного баскетболиста было написано: «А это точно был Нейсмит?»

Фамилия знаменитого преподавателя, который признается всеми как создатель баскетбола, написана на кроссовке Брауна с ошибкой («Neismith» вместо «Naismith»).

На кроссовках также было написано «Просто сделай лучше» и изображены пирамиды времен мезоамериканской культуры.

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Фото: Jared Weiss

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19 комментариев

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badaboom
Конечно, нет! Как это белый мог придумать любимую игру черных братанов? Да что эти расисты себе позволяют?!
+67
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Skeleton64
Браун обыкновенный чёрный расист. Это как бы даже и не новость. Просто раньше они хотя бы были интеллектуалами и вызывали к себе уважение, как Малькольм Икс, например, а теперь достаточно быть медийной личностью и думать, что если ты худо-бедно научился швырять мячик в кольцо, то схватил Бога за бороду.
+54
-4
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Basil Devents
- Was it really Naismith?
- Really, Bro.
- Well, were the Celts really white?
+19
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Барыс Акбарсович
Рисунок с пирамидами не просто так.
Сейчас среди чёрных новый бзик: якобы, это африканцы первыми приплыли в Америку и научили индейцев строить пирамиды, а белые взяли и украли у чёрных их культуру
О том, что негры к строительству пирамид не очень-то имеют отношение, и почему вдруг неграм можно красть культуру у индейцев, спрашивать не принято.
+17
0
+17
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quznez
Ответ Барыс Акбарсович
Рисунок с пирамидами не просто так. Сейчас среди чёрных новый бзик: якобы, это африканцы первыми приплыли в Америку и научили индейцев строить пирамиды, а белые взяли и украли у чёрных их культуру О том, что негры к строительству пирамид не очень-то имеют отношение, и почему вдруг неграм можно красть культуру у индейцев, спрашивать не принято.
У копателей Чёрного моря появились конкуренты.
+13
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+12
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Серебристый
Ответ *MVP*
почему расцветка ЛАЛ?
спойлер
+12
-1
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*MVP*
почему расцветка ЛАЛ?
+7
-2
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Jerry Rodrogha
Не пошло на пользу общение с Ирвингом. Теориями заговора увлекся
+3
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petia.subbotin
Ответ Kikir
Чел, он имел ввиду мезоамериканскую игру тлачтли) Никто конечно не оспаривает, что баскетбол в нынешнем виде придумал и оформил Нейсмит, но как прародитель тлачтли вполне.
Чел этим челикам все равно, у них ноль знаний об истории, об устройстве мира. Им главное зайти в комменты и написать «негры негры негры» а потом главное думают что расизма не существует
+8
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Рахон Р.
Ответ Kikir
Чел, он имел ввиду мезоамериканскую игру тлачтли) Никто конечно не оспаривает, что баскетбол в нынешнем виде придумал и оформил Нейсмит, но как прародитель тлачтли вполне.
Тлатчли с примерно одинаковым успехом можно записать в прародители волейбола, бейсбола и даже футбола. Нарративных источников не осталось, судить можно только по данным археологии (косвенным), а играли в неё, насколько можно судить, везде по-разному, стандартизированных правил не было. Если от изобретения Нейсмита прослеживается прямая линия преемственности к современному баскетболу, то у тлатчли общего с ним только то, что были некие каменные кольца, в которые ВОЗМОЖНО забрасывались мячи (но это не точно).

Короче, очередной чувак посмотрел Рен-ТВ, ничего нового.

А ещё есть косвенные опять же сведения, что там проигравших в жертву приносили, надо бы на кроссовках это тоже упомянуть.
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MetaPeaceWorld
В Якутию бы этого сверхчеловека в январе... или на Таймыр
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Ola BP
Ответ gudi_goodies
Не думаю что он что-то имел в виду, просто хочет какого-то хайпа. Но в целом, Браун кажется очень завистливым человеком, особенно по отношению к Тейтуму.
И как проявляется его завистливость? Есть примеры?
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ExplodingSun
не от большого ума, жаль
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Tim Timson
китайская подделка. adibas)
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Kikir
Ответ Рахон Р.
Тлатчли с примерно одинаковым успехом можно записать в прародители волейбола, бейсбола и даже футбола. Нарративных источников не осталось, судить можно только по данным археологии (косвенным), а играли в неё, насколько можно судить, везде по-разному, стандартизированных правил не было. Если от изобретения Нейсмита прослеживается прямая линия преемственности к современному баскетболу, то у тлатчли общего с ним только то, что были некие каменные кольца, в которые ВОЗМОЖНО забрасывались мячи (но это не точно). Короче, очередной чувак посмотрел Рен-ТВ, ничего нового. А ещё есть косвенные опять же сведения, что там проигравших в жертву приносили, надо бы на кроссовках это тоже упомянуть.
Бейсбола?))) Футбола? Ну конечно, кольцо подвешенное к стене это оттуда) Но, Браун играет в баскетбол и поэтому он это и написал, в дни мезоамериканской культуры. Что у всех бомбит то так?
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Jazzzz
Ответ *MVP*
почему расцветка ЛАЛ?
В ЛАЛ придумали
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Kikir
Ответ Барыс Акбарсович
Рисунок с пирамидами не просто так. Сейчас среди чёрных новый бзик: якобы, это африканцы первыми приплыли в Америку и научили индейцев строить пирамиды, а белые взяли и украли у чёрных их культуру О том, что негры к строительству пирамид не очень-то имеют отношение, и почему вдруг неграм можно красть культуру у индейцев, спрашивать не принято.
ты знаешь, что такое мезоамериканская культура?)))
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gudi_goodies
Не думаю что он что-то имел в виду, просто хочет какого-то хайпа. Но в целом, Браун кажется очень завистливым человеком, особенно по отношению к Тейтуму.
+5
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