«Никс» в 5». Болельщики в Нью-Йорке устроили массовое празднование после победы в 3-м матче над «Кавальерс»
Болельщики «Нью-Йорка» устроили массовое празднование после домашней победы команды над «Кливлендом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф (99:79, 2-1).
Фанаты скандировали: «Никс» в 5».
Один из болельщиков обратился к звездному форварду «Финикса» Кевину Дюрэнту. «Кей Ди, ты не жалеешь, что не перешел в «Никс»? – прокричал он в микрофон.
У тех же клубов кто часто побеждал получалось создать династию, это кому то нравиться кому то нет, но это не скупить всех звезд каких только можно как в футболе. В том же футболе кто выиграет чемпионат Германии известно уже до начала, в Испании две с половиной команды на титул претендуют, в Италии сколько Ювентус доминировал, в Англии да не всегда понятно и интересно в этом плане. Так и в нба разве в том сезоне было очевидно что ГСВ станут чемпионами, а в этом кто будет?! В том смысле что непонятно до самого конца кто победит.