«Никс» в 5». Болельщики в Нью-Йорке устроили массовое празднование после победы в 3-м матче над «Кавальерс»

Болельщики « » устроили массовое празднование после домашней победы команды над « » в третьем матче серии первого раунда плей-офф (99:79, 2-1).

Фанаты скандировали: « » в 5».

Один из болельщиков обратился к звездному форварду «Финикса» . «Кей Ди, ты не жалеешь, что не перешел в «Никс»? – прокричал он в микрофон.

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