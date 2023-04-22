«Никс» в 5». Болельщики в Нью-Йорке устроили массовое празднование после победы в 3-м матче над «Кавальерс»

Теги Кливленд Нью-Йорк Финикс НБА видео болельщики Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

Болельщики «Нью-Йорка» устроили массовое празднование после домашней победы команды над «Кливлендом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф (99:79, 2-1).

Фанаты скандировали: «Никс» в 5».

Один из болельщиков обратился к звездному форварду «Финикса» Кевину Дюрэнту. «Кей Ди, ты не жалеешь, что не перешел в «Никс»? – прокричал он в микрофон.

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

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7 комментариев

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avalanch
Ответ mishash
Офигеть. Богатейшая франшиза в лиге счастлива от победы над середнячком. Даже не в серии, а просто в домашнем матче.
Причем тут богатейшая или не богатейшая? По результатам Никс такие же середняки и для них это реально праздник. Если пройдут во второй раунд, все на Никольскую выйдут. Ой на Таймс сквер
+6
0
+6
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The_Enot
Ответ mishash
Офигеть. Богатейшая франшиза в лиге счастлива от победы над середнячком. Даже не в серии, а просто в домашнем матче.
НБА это тебе не футбол, где какой ни будь МанСити, купил лучших игроков, поставил топ тренера, и все. В нба по другому, больше равенства, и куда интереснее. Команда которая долго проигрывала при правильном подходе может стать чемпионом, и наоборот.
+4
0
+4
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demx
Пусть ребятки хоть разок порадуются )
+1
0
+1
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mishash
Ответ The_Enot
НБА это тебе не футбол, где какой ни будь МанСити, купил лучших игроков, поставил топ тренера, и все. В нба по другому, больше равенства, и куда интереснее. Команда которая долго проигрывала при правильном подходе может стать чемпионом, и наоборот.
Богатейшие франшизы - это самые большие доходы и арены благодаря объему и достатку рынка - самые большие доходы от продажи абонементов и билетов и мерчендайз, способность привлекать свободных агентов, не говоря о возможности платить штрафы за перерасход зарплатного фонда. Из 76 сезонов 52 - три четверти - выиграли 5 клубов. Где тут равенство?
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The_Enot
Ответ mishash
Богатейшие франшизы - это самые большие доходы и арены благодаря объему и достатку рынка - самые большие доходы от продажи абонементов и билетов и мерчендайз, способность привлекать свободных агентов, не говоря о возможности платить штрафы за перерасход зарплатного фонда. Из 76 сезонов 52 - три четверти - выиграли 5 клубов. Где тут равенство?
Ну вот ты сам пишешь богатейшие франшизы, Нью-Йорк, самая богатейшая, хотя вроде ГСВ их обогнал по стоимости. Ну так где титулы Нью-Йорка?
У тех же клубов кто часто побеждал получалось создать династию, это кому то нравиться кому то нет, но это не скупить всех звезд каких только можно как в футболе. В том же футболе кто выиграет чемпионат Германии известно уже до начала, в Испании две с половиной команды на титул претендуют, в Италии сколько Ювентус доминировал, в Англии да не всегда понятно и интересно в этом плане. Так и в нба разве в том сезоне было очевидно что ГСВ станут чемпионами, а в этом кто будет?! В том смысле что непонятно до самого конца кто победит.
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mishash
Ответ The_Enot
Ну вот ты сам пишешь богатейшие франшизы, Нью-Йорк, самая богатейшая, хотя вроде ГСВ их обогнал по стоимости. Ну так где титулы Нью-Йорка? У тех же клубов кто часто побеждал получалось создать династию, это кому то нравиться кому то нет, но это не скупить всех звезд каких только можно как в футболе. В том же футболе кто выиграет чемпионат Германии известно уже до начала, в Испании две с половиной команды на титул претендуют, в Италии сколько Ювентус доминировал, в Англии да не всегда понятно и интересно в этом плане. Так и в нба разве в том сезоне было очевидно что ГСВ станут чемпионами, а в этом кто будет?! В том смысле что непонятно до самого конца кто победит.
Династии были раньше. В последние 20 лет суперзвезда идет в Майами, зовет 2-3 свободных, и берут 1-2 титула, а потом уходят на еще большие деньги. Лос-Анжелес, Остин и Сан-Франциско - Калифорния, Майами - Флорида. Самые богатые штаты страны - больше трети всех чемпионатов. Бостон - вообще логово миллионеров, все ведущие университеты. Вместе с Калифорнией - больше половины титулов. Никс - непонятная история, в 70-е, 80-е тратили сумасшедшие деньги но ничего не вышло. В 2000-е всегда платили самые большие штрафы - опять ничего.
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