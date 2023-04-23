Фил Джексон о Деннисе Родмане: «Не уверен, что существует игрок, который делает подборы на таком же уровне»

Легендарный тренер рассказал о знаменитом форварде « » .

«Не уверен, что существует игрок, который делает подборы на таком же уровне, как Деннис, даже сегодня.

Лучший рост для баскетболиста – это 208 сантиметров. 213 – слишком много. Но Деннис даже не 208 сантиметров, а 203. Он знал, куда полетит мяч. Он знал траекторию.

Есть фотография, на которой он абсолютно параллельно полу ныряет за мячом. И мяч у него в руках. Он часто оказывался на паркете. Его часто сбивали с ног и били. Ему это нравилось. Он прыгал вверх и вниз, как резиновый мячик», – рассказал Джексон в подкасте Рика Рубина.

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