Фил Джексон о Деннисе Родмане: «Не уверен, что существует игрок, который делает подборы на таком же уровне»

Теги Чикаго Фил Джексон НБА Деннис Родман Баскетбол

Легендарный тренер Фил Джексон рассказал о знаменитом форварде «Чикаго» Деннисе Родмане.

«Не уверен, что существует игрок, который делает подборы на таком же уровне, как Деннис, даже сегодня.

Лучший рост для баскетболиста – это 208 сантиметров. 213 – слишком много. Но Деннис даже не 208 сантиметров, а 203. Он знал, куда полетит мяч. Он знал траекторию.

Есть фотография, на которой он абсолютно параллельно полу ныряет за мячом. И мяч у него в руках. Он часто оказывался на паркете. Его часто сбивали с ног и били. Ему это нравилось. Он прыгал вверх и вниз, как резиновый мячик», – рассказал Джексон в подкасте Рика Рубина.

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5 комментариев

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Максим Седов
В плане игры в защите и подборов под щитами, Родман конечно был неподражаем.
+13
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fedorbazaykin
Так он еще с тренером разбирал как какой игрок бросает, в какую сторону обычно отскок с этой позиции, это само по себе уникально
+12
0
+12
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fy6597kh4n
Червяк легенда
+5
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Костя Кот
помню как-то драммонд сказал, что он лучший подбирающий в истории) пошутил наверно
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Джонни-массажист
Знаете,а я помню ,что очень хорошо боролся за подбор Чарльз Баркли...Они с Родманом постоянно в статистике шли рядом..
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