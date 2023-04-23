Фил Джексон о Пау Газоле: «Образованный и очень умный парень»

Легендарный тренер рассказал о бывшем центровом « » испанце .

«На днях «Лейкерс» вывели из обращения номер Пау Газоля, одного из наших ключевых игроков. Он нам очень нравился. Образованный и очень умный парень. Он говорил на испанском. Не на мексиканском испанском, а на испанском, что, по его словам, два абсолютно разных языка. Он также говорит по-немецки и по-французски.

Они вывели его 16-й номер. Я был на матче и сходил на послематчевую вечеринку. Там было около шести моих игроков. Но я не особо участвовал. Это слишком для меня. У меня небольшая проблема с коленом», – рассказал 77-летний специалист в подкасте Рика Рубина.

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами