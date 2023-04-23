Фил Джексон о Пау Газоле: «Образованный и очень умный парень»

Теги Лейкерс Фил Джексон Пау Газоль НБА Баскетбол

Легендарный тренер Фил Джексон рассказал о бывшем центровом «Лейкерс» испанце Пау Газоле.

«На днях «Лейкерс» вывели из обращения номер Пау Газоля, одного из наших ключевых игроков. Он нам очень нравился. Образованный и очень умный парень. Он говорил на испанском. Не на мексиканском испанском, а на испанском, что, по его словам, два абсолютно разных языка. Он также говорит по-немецки и по-французски.

Они вывели его 16-й номер. Я был на матче и сходил на послематчевую вечеринку. Там было около шести моих игроков. Но я не особо участвовал. Это слишком для меня. У меня небольшая проблема с коленом», – рассказал 77-летний специалист в подкасте Рика Рубина.

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5 комментариев

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veredrim
жаль, что после завершения истории с Никс и карьеры Дзен-мастер так редко выступает публично. Очень мало с ним появляется интервью, подкастов, комментариев. Особенно по сравнению с условными Кендриками Перкинсами да Стивенам Джексонами.
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blooooomka
Ответ veredrim
жаль, что после завершения истории с Никс и карьеры Дзен-мастер так редко выступает публично. Очень мало с ним появляется интервью, подкастов, комментариев. Особенно по сравнению с условными Кендриками Перкинсами да Стивенам Джексонами.
Им по 40 +/-лет , ему 77. Ты сравнил. Старик тишины хочет.
+4
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AT-55
Действительно заслуживает внимания тот факт, что испанец говорит не на мексиканском испанском
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Первый шаг Кобе
Удивительно, что Пау говорил на чистом испанском) Может потому что очень умный, а может потому-что испанец))
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Wrister-Killer
Пау не обманул: кастеллано действительно имеет не так много общего с латиноамериканскими вариациями испанского, чем может показаться на первый взгляд.
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