«Справедливость пришла в баскетбол и разбилась о Равные Возможности». Фил Джексон рассказал, что перестал смотреть НБА после BLM-пропаганды

Легендарный тренер рассказал, что политическая подоплека в плей-офф сезона-2019/20 изменила его отношение к НБА.

«Я просто наблюдал за тем, как меняется игра. Начал появляться какой-то бред. Помните этот «пузырь» в ? На спине у них было написано: «Справедливость». Там потом шутка появилась: «Справедливость пришла в баскетбол и разбилась о Равные Возможности». Поэтому я не мог это смотреть. Всякие надписи на лицевой и прочее.

Это была попытка угодить аудитории или попытка привлечь определенную аудиторию к игре, и они не осознавали, что это отталкивает других людей. Зрители не хотят видеть политику в спорте. Она должна оставаться вне игры, ей там не место», – сказал тренер в подкасте Tetragrammaton with Rick Rubin.

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