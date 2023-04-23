«Справедливость пришла в баскетбол и разбилась о Равные Возможности». Фил Джексон рассказал, что перестал смотреть НБА после BLM-пропаганды
Легендарный тренер Фил Джексон рассказал, что политическая подоплека в плей-офф сезона-2019/20 изменила его отношение к НБА.
«Я просто наблюдал за тем, как меняется игра. Начал появляться какой-то бред. Помните этот «пузырь» в Орландо? На спине у них было написано: «Справедливость». Там потом шутка появилась: «Справедливость пришла в баскетбол и разбилась о Равные Возможности». Поэтому я не мог это смотреть. Всякие надписи на лицевой и прочее.
Это была попытка угодить аудитории или попытка привлечь определенную аудиторию к игре, и они не осознавали, что это отталкивает других людей. Зрители не хотят видеть политику в спорте. Она должна оставаться вне игры, ей там не место», – сказал тренер в подкасте Tetragrammaton with Rick Rubin.
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Но да, это наивно.
с аудиторией в 100 миллиардов америка оставит нба вне политики?
остальные боты)
Ну да, такие отбиратели, что у них бюджет больше чем у Республиканцев. Такой наивный ребенок. Демократы - транснациональный капитал.
Коммунисты лишь за отмечу частной собственности на средство производства и за плановую экономику.
Про сороса и шваба еще почитай, открыто говорят что частной собственности не будет вообще и как мы все будем жить через 20 лет