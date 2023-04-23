«Справедливость пришла в баскетбол и разбилась о Равные Возможности». Фил Джексон рассказал, что перестал смотреть НБА после BLM-пропаганды

Теги Фил Джексон Орландо НБА НБА плей-офф Баскетбол

Легендарный тренер Фил Джексон рассказал, что политическая подоплека в плей-офф сезона-2019/20 изменила его отношение к НБА.

«Я просто наблюдал за тем, как меняется игра. Начал появляться какой-то бред. Помните этот «пузырь» в Орландо? На спине у них было написано: «Справедливость». Там потом шутка появилась: «Справедливость пришла в баскетбол и разбилась о Равные Возможности». Поэтому я не мог это смотреть. Всякие надписи на лицевой и прочее.

Это была попытка угодить аудитории или попытка привлечь определенную аудиторию к игре, и они не осознавали, что это отталкивает других людей. Зрители не хотят видеть политику в спорте. Она должна оставаться вне игры, ей там не место», – сказал тренер в подкасте Tetragrammaton with Rick Rubin.

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26 комментариев

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NikolayOss
Они это поняли, когда рейтинги упали раза в 3.
+28
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Bashibuzuck
Браво, Фил👏👏👏 Главное, чтобы ему ничего не было за подобные высказывания
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AEZAKMI228
В твиттере уже пытаются отменить Джексона)) Говорят, может пиппен был прав насчет него
+23
-3
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Bahmut
Ответ pachem xenon
прекрасно, но наивно. с аудиторией в 100 миллиардов америка оставит нба вне политики?
Что за аудитория 100 миллиардов, в созвездие пса наконец подключили ESPN?
+18
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+17
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Maxim Vasnechov
Ответ Bashibuzuck
Браво, Фил👏👏👏 Главное, чтобы ему ничего не было за подобные высказывания
А что ему может быть? Ему за 75, он давно уже на пенсии. В твиттере напишут что не прав, вот и всё.
+16
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Khairba4i
Ответ pachem xenon
прекрасно, но наивно. с аудиторией в 100 миллиардов америка оставит нба вне политики?
Мы обычные любители НБА, лишь хотим видеть яркие данки и красивую игру, а не политический лозунг.
Но да, это наивно.
+11
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Почтенный эльф
Ответ Maxim Vasnechov
Нереально. Мир другой, в отличии от времён его молодости. У НБА слишком большая аудитория, и информация распостраняется очень быстро. Попытка спрятатся в домик никуда не приводила к успеху.
Что за пафосные нелепые фразы ? А что привело НБА к успеху ? Что сделало её популярнейшей в мире спортивной лигой ? Повесточка ? Или баскетбол ?
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skreamer
Дед выдал базу. Хоть кто-то не испугался сказать это вслух!
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Почтенный эльф
Ответ Maxim Vasnechov
Телевизор. Который мгновенно распостраняет информацию. А потом появился интернет, и любые высказывания игроков появляются сразу же, а не на следующий день.
Телевизор и интернет - это средства. Которые распространяют контент. Сами по себе они не способны сделать из ничего что-то.
+2
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pachem xenon
прекрасно, но наивно.

с аудиторией в 100 миллиардов америка оставит нба вне политики?
+8
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Alexander92
У меня столько друзей перестало смотреть НБА после BLM. Спасибо Фил, что передал всю мою боль от тех решений Лиги.
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Аморалинни
Ответ pachem xenon
прекрасно, но наивно. с аудиторией в 100 миллиардов америка оставит нба вне политики?
На Земле всего 7 миллионов, какие 100 миллиардов?
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Аморалинни
Ответ Gepard_GRIN
Чем то США начинает напоминать поздний СССР с его перестройкой/гласностью/ускорением. Удачи им за океаном, на этом пути.
И долгом бюджета)
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Gepard_GRIN
Чем то США начинает напоминать поздний СССР с его перестройкой/гласностью/ускорением. Удачи им за океаном, на этом пути.
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Basil Devents
Так ему там теперь совсем нечего смотреть?
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nbawade
Ответ Bahmut
Что за аудитория 100 миллиардов, в созвездие пса наконец подключили ESPN?
Его Бербок покусала
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nbawade
Ответ Аморалинни
На Земле всего 7 миллионов, какие 100 миллиардов?
А я грешным делом думал ок. 8 миллиардов.
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Muerte
Ответ nbawade
А я грешным делом думал ок. 8 миллиардов.
Не, всего 7 миллионов)))
остальные боты)
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demx
Ну так это в пузыре было. Нужно было в срочном порядке как-то добирать аудиторию.
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Друг Писателя
Ответ AEZAKMI228
Демпартия это те же коммунисты. Отобрать у богатых и отдать бедным на пособия
"Отобрать у богатых и отдать бедным на пособия" - ахахахах
Ну да, такие отбиратели, что у них бюджет больше чем у Республиканцев. Такой наивный ребенок. Демократы - транснациональный капитал.
Коммунисты лишь за отмечу частной собственности на средство производства и за плановую экономику.
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AEZAKMI228
Ответ Друг Писателя
"Отобрать у богатых и отдать бедным на пособия" - ахахахах Ну да, такие отбиратели, что у них бюджет больше чем у Республиканцев. Такой наивный ребенок. Демократы - транснациональный капитал. Коммунисты лишь за отмечу частной собственности на средство производства и за плановую экономику.
Вслушайся в их слова. Что они говорят про илона условного. У них ненависть к любому кто богатый. Сейчас они пытаются запретить ношение оружия, чтобы люди не могли защитить свою собственность, а дальше что они предложат? Вот и думай
Про сороса и шваба еще почитай, открыто говорят что частной собственности не будет вообще и как мы все будем жить через 20 лет
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