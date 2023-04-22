«Кливленд» впервые в сезоне проиграл «-20» и стал первой командой НБА в текущем розыгрыше, которая не набрала 80 очков

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Кливленд» в пятницу потерпел крупное поражение от «Нью-Йорка» в третьем матче серии первого раунда плей-офф – 79:99, 1-2.

«Кливленд» впервые в сезоне проиграл с разницей «-20». Клуб из Огайо до пятницы оставался единственным во всей лиге, который не проигрывал 20 и более очков.

«Кавальерс» также стали первой командой сезона НБА, которая не смогла добраться до отметки 80 очков за матч.

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2 комментария

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Деревенский Кобе
Я думал регулярку и плейофф за два разных турнира считают
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Yaderniy Duraley
Я когда зашел посмотреть результаты этого матча ошалел просто....
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