«Кливленд» впервые в сезоне проиграл «-20» и стал первой командой НБА в текущем розыгрыше, которая не набрала 80 очков
«Кливленд» в пятницу потерпел крупное поражение от «Нью-Йорка» в третьем матче серии первого раунда плей-офф – 79:99, 1-2.
«Кливленд» впервые в сезоне проиграл с разницей «-20». Клуб из Огайо до пятницы оставался единственным во всей лиге, который не проигрывал 20 и более очков.
«Кавальерс» также стали первой командой сезона НБА, которая не смогла добраться до отметки 80 очков за матч.
Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров
Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все
2 комментария