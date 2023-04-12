Антон Понкрашов сыграет на турнире 1х1 в октагоне

Теги Антон Понкрашов стритбол БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

В пятницу, 14 апреля, в московском спорткомплексе «Территория Мяча» состоится 4-й тур «Лиги Ставок – B1BOX».

«Лига Ставок – B1BOX» – серия турниров, в каждом из которых принимают участие 12 баскетболистов. Игроки соперничают между собой в формате баскетбола 1х1 в специальном октагоне.

В 4-м туре примут участие чемпион Европы, призер Олимпийских игр Антон Понкрашов, серебряный призер Единой лиги ВТБ Иван Савельев, звезда баскетбола 3х3 и победитель 3го тура «Лиги Ставок – B1BOX» Владислав Мелешкин. Также на турнире сыграют Михайло Николич из Сербии и Артем Тавакалян из Армении.

Игры начнутся в 15:30 по московскому времени и будут транслироваться на федеральном канале «Матч ТВ».

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