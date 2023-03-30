Анатолий Штейнбок: «Швед один раз чуть из окошка не выпрыгнул. Боялся, что его застукают за нарушение режима»

Заслуженный тренер РСФСР Анатолий Штейнбок в день своего 85-летия рассказал истории о своих самых ярких учениках в интервью «Спорт-Экспрессу».

– Современные дети вас больше радуют или расстраивают?

– Нынешнее поколение по-другому воспитано. Есть такое выражение «Иваны, родства не помнящие» — так принято называть тех, кто не знает и не желает знать своей истории, культуры, своих предков... Они привыкли нажать несколько кнопок в смартфоне и получить информацию. Им слишком все легко дается. А когда так происходит, то полученные знания, информация очень быстро забываются. Плюс они избалованы вниманием. Их привозят на тренировки, забирают, покупают форму, кроссовки, которые нравятся. И им кажется, что так и должно быть. Они не понимают цену денег. Не все, конечно, но львиная доля.

– Давайте вспомним истории про ваших самых ярких учеников. .

– Все знают историю, когда Женя сильно порезал руку, разбив окно в спортзале, когда тянулся за мячом. Но меня поразила другое. Я встречал ту команду, и тренер просто сказал мне, что Пашутин в больнице. У него порезаны сухожилия, врачи пытаются что-то сделать. То есть он привез команду, а оставил парня в больнице одного. У меня это в голове не укладывалось. Я взял жену, и мы поехали к Жене. Проводили с ним много времени. Правая рука у него так и не восстановилась.Она у него прямая как лопата. Когда будете здороваться с ним, то обратите на это внимание. И с такой рукой он пробился в сборную, стал одним из лучших игроков страны своего поколения.

– .

–У Леши великолепные гены. В его семье все занимались баскетболом. Отец тоже очень многим пожертвовал, чтобы он заиграл. Про него могу сказать, что он всегда впечатлял меня своей самостоятельностью. В интернате чувствовал себя как рыба в воде. А там же жили не только баскетболисты. И вот один раз он чуть из окошка не выпрыгнул. Когда боялся, что его застукают за нарушение режима. После отбоя был на другом этаже. Еле удержали. Представляете, ради сохранения чести был готов выпрыгнуть из окна.

– .

–Антон — поздний ребенок. Его папа гребец, который безумно влюблен в баскетбол. Он насколько хотел, чтобы сын стал великим, что не пропустил ни одной его тренировки. Постоянно был рядом, поддерживал, покрикивал, когда Понкрашов делал что-то не так. Антон его боялся, очень не хотел разочаровать.