Чемпионат Греции. Плей-офф. ПАОК примет «Промитеас», АЕК в гостях у «Перистери»

Теги результаты АЕК ПАОК чемпионат Греции Перистери Промитеас Баскетбол

В воскресенье, 23 апреля, пройдут первые матчи четвертьфинальных серий в парах ПАОК – «Промитеас», «Перистери» – АЕК.

Чемпионат Греции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

ПАОК – Промитеас
Дата проведения
23 апреля, 15.45, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Перистери – АЕК
Дата проведения
23 апреля, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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