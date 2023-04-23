Чемпионат Греции. Плей-офф. ПАОК примет «Промитеас», АЕК в гостях у «Перистери»
В воскресенье, 23 апреля, пройдут первые матчи четвертьфинальных серий в парах ПАОК – «Промитеас», «Перистери» – АЕК.
Чемпионат Греции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
- Дата проведения
- 23 апреля, 15.45, «Kleisto Gipedo PAOK»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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