Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» встретится с «Арисом»

В четверг, 20 апреля, в рамках матча-открытия плей-офф чемпионата Греции непобежденный « » на своем паркете примет « ».

Чемпионат Греции

Плей-офф

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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