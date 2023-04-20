Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» встретится с «Арисом»

Теги результаты Арис Олимпиакос чемпионат Греции Баскетбол

В четверг, 20 апреля, в рамках матча-открытия плей-офф чемпионата Греции непобежденный «Олимпиакос» на своем паркете примет «Арис».

Чемпионат Греции

Плей-офф

Первый раунд

Олимпиакос – Арис
Дата проведения
20 апреля, 19.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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