Чемпионат Греции. Плей-офф. «Олимпиакос» встретится с «Арисом»
В четверг, 20 апреля, в рамках матча-открытия плей-офф чемпионата Греции непобежденный «Олимпиакос» на своем паркете примет «Арис».
Чемпионат Греции
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.15, «Арена Мира и Дружбы»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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