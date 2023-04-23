ACB. «Реал» в гостях у «Ховентуда», «Фуэнлабрада» – «Баскония» и другие матчи

В воскресенье, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.

«Реал» в гостях у « », «Фуэнлабрада» – «Баскония».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Бетис Дата проведения 23 апреля, 18.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Ховентуд – Реал Дата проведения 23 апреля, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 24-5, – 23-5, – 22-6, – 19-8, – 19-9, Ховентуд – 18-10, – 17-12, Валенсия – 15-14, Бреоган – 13-15, Бильбао – 12-16, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-16, Сарагоса – 10-17, – 10-19, Манреса – 8-19, Гранада – 8-21, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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