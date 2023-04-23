ACB. «Реал» в гостях у «Ховентуда», «Фуэнлабрада» – «Баскония» и другие матчи
В воскресенье, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут шесть матчей.
«Реал» в гостях у «Ховентуда», «Фуэнлабрада» – «Баскония».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 апреля, 13.30, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 23 апреля, 14.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 23 апреля, 18.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 23 апреля, 19.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Положение команд: Барселона – 24-5, Баскония – 23-5, Реал – 22-6, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-10, Гран-Канария – 17-12, Валенсия – 15-14, Бреоган – 13-15, Бильбао – 12-16, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-16, Сарагоса – 10-17, Жирона – 10-19, Манреса – 8-19, Гранада – 8-21, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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