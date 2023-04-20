ACB. «Уникаха» в гостях у «Бреогана», «Бетис» примет «Фуэнлабраду»

В четверг, 20 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Бетис» на своем паркете примет «Фуэнлабраду», « » в гостях у «Бреогана».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бетис – Фуэнлабрада Дата проведения 20 апреля, 21.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Бреоган – Уникаха Дата проведения 20 апреля, 21.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 23-5, – 23-5, Реал – 22-6, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 18-9, Ховентуд – 18-10, Гран-Канария – 17-11, – 14-14, Бреоган – 13-14, Бильбао – 12-15, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-16, Сарагоса – 10-17, – 9-19, Манреса – 8-19, Гранада – 8-20, – 6-21, Фуэнлабрада – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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