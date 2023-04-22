ACB. «Барселона» – «Гран-Канария», «Валенсия» сыграет с «Бильбао»

В субботу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

« » примет «Гран-Канарию», « » дома сыграет с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона – 23-5, Баскония – 23-5, Реал – 22-6, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-10, – 17-11, Валенсия – 14-14, Бреоган – 13-15, Бильбао – 12-15, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-16, Сарагоса – 10-17, – 9-19, Манреса – 8-19, Гранада – 8-20, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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