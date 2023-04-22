ACB. «Барселона» – «Гран-Канария», «Валенсия» сыграет с «Бильбао»

Теги результаты Барселона Гран-Канария чемпионат Испании Жирона Валенсия Гранада Бильбао Баскетбол

В субботу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.

«Барселона» примет «Гран-Канарию», «Валенсия» дома сыграет с «Бильбао».

АСВ

Регулярный чемпионат

Жирона – Гранада
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Барселона – Гран-Канария
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Валенсия – Бильбао
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 23-5, Баскония – 23-5, Реал – 22-6, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 14-14, Бреоган – 13-15, Бильбао – 12-15, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-16, Сарагоса – 10-17, Жирона – 9-19, Манреса – 8-19, Гранада – 8-20,  Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий