ACB. «Барселона» – «Гран-Канария», «Валенсия» сыграет с «Бильбао»
В субботу, 22 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут три матча.
«Барселона» примет «Гран-Канарию», «Валенсия» дома сыграет с «Бильбао».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «Ла Фонтета»
Положение команд: Барселона – 23-5, Баскония – 23-5, Реал – 22-6, Тенерифе – 19-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-10, Гран-Канария – 17-11, Валенсия – 14-14, Бреоган – 13-15, Бильбао – 12-15, Обрадойро – 12-16, Мурсия – 12-16, Сарагоса – 10-17, Жирона – 9-19, Манреса – 8-19, Гранада – 8-20, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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