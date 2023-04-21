Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» примет УНИКС в 3-м матче серии

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В пятницу, 21 апреля, в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Третий матч

Зенит – УНИКС
Дата проведения
21 апреля, 20.00
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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9 комментариев

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Дмитрий9779
Хоть и болею за Зенит,но должно произойти чудо чтобы пройти Уникс,а глядя на серию ЦСКА-Локо видно,что там играют намного лучше.
+6
0
+6
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Russ Ivan
Ответ Mortimer1
Зачем? Зенит уже в отпуск хочет поскорее)
Не хочется прощаться с Паскуалем и Перасовичем, Питер ещё посражается...
+3
0
+3
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Russ Ivan
За семь игр в этой серии!
+6
-4
+2
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Mortimer1
Ответ Russ Ivan
За семь игр в этой серии!
Зачем? Зенит уже в отпуск хочет поскорее)
+2
-1
+1
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Mortimer1
Ответ Russ Ivan
Не хочется прощаться с Паскуалем и Перасовичем, Питер ещё посражается...
Паскуаль уже мыслями в новой команде
+1
0
+1
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Mortimer1
Ответ Сергей Поляков
Какими мыслями???Ни одна команда не даст ему больше по контракту.Если только он в родную Барсу вместо Ясика не попадет.
У него нет никакого интереса оставаться в ВТБ.
Ну и понимаю что Зенит привык покупать все не думая о деньгах, но тут даже вы бессильны)
+1
0
+1
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Сергей Поляков
Ответ Mortimer1
Паскуаль уже мыслями в новой команде
Какими мыслями???Ни одна команда не даст ему больше по контракту.Если только он в родную Барсу вместо Ясика не попадет.
0
0
0
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Сергей Поляков
Ответ Mortimer1
Паскуаль уже мыслями в новой команде
Вы б лучше о своей команде думали.Без Николы вам финал не светит.
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