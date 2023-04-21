Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Зенит» примет УНИКС в 3-м матче серии
В пятницу, 21 апреля, в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» примет казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 21 апреля, 20.00
УНИКС ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Ну и понимаю что Зенит привык покупать все не думая о деньгах, но тут даже вы бессильны)