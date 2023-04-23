Энтони Дэвис сделал 15 блок-шотов за три матча серии. Последний раз в майке «Лейкерс» это делал Шакил О’Нил

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отметился 31 очком и 17 подборами в победном третьем матче серии с «Мемфисом» (111:101, 2-1).

Также баскетболист сделал 3 блок-шота и дважды перехватил мяч.

Таким образом, Дэвис стал первым баскетболистом в истории «озерников» со времен Шакила О’Нила (2004), который смог 15 раз заблокировать бросок оппонента в трех матчах плей-офф в сумме (7 в первой игре, 5 во второй, 3 – сегодня).

За 38 минут на паркете форвард реализовал 11 из 24 бросков с игры и 8 из 10 с линии.

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4 комментария

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zetamol
свежеиспеченный дипой из Мемфиса его прям мотивирует, что не может не радовать
+27
-1
+26
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A. V.
Сегодня Антоний сильно помог , ещё и трёху закинул , красавчик
+8
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Xell
Настоящий Дпой.
+1
0
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