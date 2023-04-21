Монти Уильямс о трейде Бриджеса и Джонсона: «Единственный случай в моей карьере, когда я плакал после обмена»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Монти Уильямс Микэл Бриджес Кэмерон Джонсон Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс признался, что эмоционально отреагировал на новость обмене Кэма Джонсона и Микэла Бриджеса на Кевина Дюрэнта в «Бруклин».

«Это единственный раз за всю мою тренерскую карьеру, когда я плакал после обмена. Никто из нас не лег спать той ночью. Я звонил Микэлу, звонил Кэму. Они были с нашими игроками.

Если мне будет не хватать Кэма и Микэла, то так даже лучше для Кевина. Понимаете меня? Вы как будто плачете одним глазом, а в другом у вас свет», – заявил Уильямс.

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5 комментариев

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ɔculpa
Последнее предложение супер)
+14
0
+14
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kaissa
Я думал - после 7 матча с Далласом.)))
+1
0
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Tim Timson
образец ответа в стиле и нашим и вашим. один глаз плачет, а в другом свет)))
0
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udod
Блики в золотом глазу
0
0
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