Главный тренер « » признался, что эмоционально отреагировал на новость обмене и на Кевина Дюрэнта в « ».

«Это единственный раз за всю мою тренерскую карьеру, когда я плакал после обмена. Никто из нас не лег спать той ночью. Я звонил Микэлу, звонил Кэму. Они были с нашими игроками.

Если мне будет не хватать Кэма и Микэла, то так даже лучше для Кевина. Понимаете меня? Вы как будто плачете одним глазом, а в другом у вас свет», – заявил Уильямс.

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