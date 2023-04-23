Сестра Кавая Ленарда приговорена к пожизненному заключению за убийство пожилой женщины в 2019 году

Кимеша Уильямс, сестра звезды « » приговорена к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в туалете казино в Темекуле, штат Калифорния, в 2019 году.

31 августа 38-летняя Уильямс и ее знакомая Кэндис Таунселл ограбили и избили 84-летнюю женщину. Девушки проследовали за жертвой в туалет, где нанесли ей черепно-мозговую травму, а затем забрали сумочку. Спустя несколько дней женщина скончалась от полученных травм.

В феврале этого года Уильямс и Таунселл были признаны виновными в убийстве первой степени, грабеже и жестоком обращении с пожилыми людьми.

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