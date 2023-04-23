Сестра Кавая Ленарда приговорена к пожизненному заключению за убийство пожилой женщины в 2019 году
Кимеша Уильямс, сестра звезды «Клипперс» Кавая Ленарда приговорена к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в туалете казино в Темекуле, штат Калифорния, в 2019 году.
31 августа 38-летняя Уильямс и ее знакомая Кэндис Таунселл ограбили и избили 84-летнюю женщину. Девушки проследовали за жертвой в туалет, где нанесли ей черепно-мозговую травму, а затем забрали сумочку. Спустя несколько дней женщина скончалась от полученных травм.
В феврале этого года Уильямс и Таунселл были признаны виновными в убийстве первой степени, грабеже и жестоком обращении с пожилыми людьми.
Там хоть обпомогайся материально, проблема в психологии сестрёнки явная
конечно умственные способности некоторых поражают.
Родственник игрока НБА: "Братишка не помогает с деньгами... Пора мочить старушек".
Ну ребят, она там в казино за выживание боролась или как? От голода пухла?
Надеюсь нам завтра в тг выложат годное фото, как косолапый пьёт пиво рыбака, пока тот спит в палатке, и уходит. Должен же быть баланс ужаса и милоты