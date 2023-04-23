Сестра Кавая Ленарда приговорена к пожизненному заключению за убийство пожилой женщины в 2019 году

Теги происшествия Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кимеша Уильямс, сестра звезды «Клипперс» Кавая Ленарда приговорена к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в туалете казино в Темекуле, штат Калифорния, в 2019 году.

31 августа 38-летняя Уильямс и ее знакомая Кэндис Таунселл ограбили и избили 84-летнюю женщину. Девушки проследовали за жертвой в туалет, где нанесли ей черепно-мозговую травму, а затем забрали сумочку. Спустя несколько дней женщина скончалась от полученных травм.

В феврале этого года Уильямс и Таунселл были признаны виновными в убийстве первой степени, грабеже и жестоком обращении с пожилыми людьми.

Кто станет чемпионом НБА? Полный гид по плей-офф-2023

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЮАГ
Похоже сестра не входит в окружение Кавая...(
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badaboom
Дичь К̶а̶в̶а̶я̶ какая..
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ ЮАГ
Похоже сестра не входит в окружение Кавая...(
Человек, который способен убить за сумочку женскую, настолько долбанутым должен быть, что это вообще не удивительно. Я думаю, он ещё в детстве имел все шансы понять, что она за человек и прекратить всяческое с ней общение при первой же возможности.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haibr
Ответ al77
во времена карточек, сколько там наличных было? 200 баксов?
Там наверное были фишки казиношные. Ну и в казино кэш в ходу
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Ответ ЮАГ
Ке-ке, ты считаешь, что материально помогать сестре - это нонсенс? Серьёзно?!
Хоть по 10 лямов бы ей перечислял, думаешь это поможет от такого больного действия, как убийство старушки?

Там хоть обпомогайся материально, проблема в психологии сестрёнки явная
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оба штрафных Гранта Уильямса
Восстание машин
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ke-ke
Ответ ЮАГ
...или просто подкидывать понемногу денег, чтобы не случилось подобного.
Т е он тоже виноват в убийстве женщины, серьезно?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
В этом контексте удар в пах или заступ по рёбрам в играх нба - жалкое подобие разборок настоящих женщин
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al77
Ответ haibr
Там наверное были фишки казиношные. Ну и в казино кэш в ходу
казино... там камер больше чем на садовом кольце...
конечно умственные способности некоторых поражают.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blooooomka
Ответ Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ну так скорее всего двоюродная сестра . Вряд ли он содержит весь свой сброд из Гетто
Я не знаю как все. Но много афроамериканских баскетболистов да и спортсменов в целом, выросших в бедности, помнят все тяготв жизни и не жалеют на родню ничего. Вопрос в том , что я не знаю ,впринципе, в какой семье рос Кавай
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Ржу с тех, кто считает что Кавай виноват, не помогал с деньгами)
Родственник игрока НБА: "Братишка не помогает с деньгами... Пора мочить старушек".

Ну ребят, она там в казино за выживание боролась или как? От голода пухла?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blooooomka
Вот многие люди , когда становятся старше говорят - мол полтина уже старый/старая , куда там , телик дом, хозяйство и т.д. А тут бабка, вдумайтесь!!!!!!! БАБКА в 84 года по казино разгуливает и играет!)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
просто сестра подумала - Тварь ли я дрожащая, или право имею?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikael Rikhard
дичь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blooooomka
Походу , он ее совсем не грел. Потому что зная как они обеспечивают свои семьи выбираясь с нищеты, а тут бабушку завалили... Видимо , общения нормального не было от слова совсем
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dooomer
Ответ Куприн
Пожизненное это перебор за убийство с грабежом.
Видимо, смягчающих не было. Зато были отягчающие.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Да так вся семейка себе на уме, вспоминая уход Кавая из САС. Представляю, как тяжело Бьюфорду было с ними общаться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ответ blooooomka
Походу , он ее совсем не грел. Потому что зная как они обеспечивают свои семьи выбираясь с нищеты, а тут бабушку завалили... Видимо , общения нормального не было от слова совсем
Ну так скорее всего двоюродная сестра . Вряд ли он содержит весь свой сброд из Гетто
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
Ответ Куприн
Пожизненное это перебор за убийство с грабежом.
группа лиц по предварительному сговору, плюс наверняка не первый инцидент это у сестры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marky777
Ответ blooooomka
Вот многие люди , когда становятся старше говорят - мол полтина уже старый/старая , куда там , телик дом, хозяйство и т.д. А тут бабка, вдумайтесь!!!!!!! БАБКА в 84 года по казино разгуливает и играет!)))
Играла...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lokomotiv__1992
Странная семейка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dk99
Нифига, в туалете казино-это сильно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elephant12
можем клатч и не увидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
Этот мир никогда не перестанет удивлять, что с одной, что с другой стороны. Её брат один из лучших игроков НБА, а она убивает старушку в туалете ради фишек.

Надеюсь нам завтра в тг выложат годное фото, как косолапый пьёт пиво рыбака, пока тот спит в палатке, и уходит. Должен же быть баланс ужаса и милоты
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
al77
во времена карточек, сколько там наличных было? 200 баксов?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий