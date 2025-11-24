Эрик Споэльстра: «Вряд ли два месяца назад кто-либо мог подумать, что «Хит» будут на третьем месте в Восточной конференции»

Эрик Споэльстра отметил неожиданно хорошие результаты «Майами».

После победы над «Филадельфией» (127:117) главный тренер «Майами » Эрик Споэльстра прокомментировал хороший старт команды.

«В сезоне бывают такие короткие моменты, которые не стоит чересчур праздновать, но мы хотим их отмечать. Вряд ли два месяца назад кто-либо мог подумать, что мы будем на третьем месте в Восточной конференции. Это еще не все, но это уже что-то. Я хочу, чтобы мои парни порадовались этому, хотя бы несколько минут, и полетим домой», – сказал Споэльстра.

После завершения игрового дня «Хит» занимают 4-е место на Востоке с результатом 11-6. Команда Споэльстры впервые с сезона-2023/24 поднялась на пять побед выше уровня 50% побед и поражений.