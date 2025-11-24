  • Спортс
  • Эрик Споэльстра: «Вряд ли два месяца назад кто-либо мог подумать, что «Хит» будут на третьем месте в Восточной конференции»
19

Эрик Споэльстра отметил неожиданно хорошие результаты «Майами».

После победы над «Филадельфией» (127:117) главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал хороший старт команды.

«В сезоне бывают такие короткие моменты, которые не стоит чересчур праздновать, но мы хотим их отмечать. Вряд ли два месяца назад кто-либо мог подумать, что мы будем на третьем месте в Восточной конференции. Это еще не все, но это уже что-то. Я хочу, чтобы мои парни порадовались этому, хотя бы несколько минут, и полетим домой», – сказал Споэльстра.

После завершения игрового дня «Хит» занимают 4-е место на Востоке с результатом 11-6. Команда Споэльстры впервые с сезона-2023/24 поднялась на пять побед выше уровня 50% побед и поражений.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Miami Herald
