Александр Щербенев: «Показали характер, не расслабились, не сдались»

Защитник «Локомотива‑ » рассказал, как команде удалось отыграться с «-19» и одержать победу над в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (84:81, 2-1).

«Думаю, это потому, что мы показали характер, не расслабились, не сдались. Хотя были моменты, когда уже проигрывали достаточно много, и вроде уже ничего не получалось.

Конечно, без тренера играть тяжело. Тем не менее верили в себя, сплотились и смогли выиграть. И плюс провели пару хороших атак и попали, сконцентрировались в защите, почувствовали уверенность, и болельщики нас погнали. Конечно, где‑то не без удачи, но эта победа осталась за нами.

Очень важная победа в такой серьезной серии с сильным соперником. Конечно, очень рады. Будем настраиваться на следующую игру. Конечно, это еще только начало, надо еще две победы одержать, чтобы пройти в финал, но чувствуем уверенность. И, конечно, эта победа придает нам сил.

В первой половине матча вы получили рассечение на лице. Что случилось?

Кейкок попал мне по лицу локтем. Был игровой момент. Думаю, он это сделал не специально, но рассечено прилично, и сейчас еду зашивать», — сказал Щербенев.

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