Донован Митчелл: «Надо подышать, расслабиться и успокоиться»
Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл заявил, что команде надо поскорее забыть о разгроме в третьем матче серии с «Нью-Йорком» (79:99, 1-2).
«Кавальерс» реализовали 38,8% с игры и 21,2% из-за дуги.
«У нас не получалось с бросками, мы не попадали. Это обидно, но мы исправимся, в этом аспекте у нас все будет хорошо.
Надо просто подышать, расслабиться и успокоиться», – заявил Митчелл.
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