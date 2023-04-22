Донован Митчелл: «Надо подышать, расслабиться и успокоиться»

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл заявил, что команде надо поскорее забыть о разгроме в третьем матче серии с «Нью-Йорком» (79:99, 1-2).

«Кавальерс» реализовали 38,8% с игры и 21,2% из-за дуги.

«У нас не получалось с бросками, мы не попадали. Это обидно, но мы исправимся, в этом аспекте у нас все будет хорошо.

Надо просто подышать, расслабиться и успокоиться», – заявил Митчелл.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

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1 комментарий

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Антон
Чёт рановато вы расслабились и успокоились. Пока больше на толпу похожи.
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