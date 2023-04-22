Донован Митчелл: «Надо подышать, расслабиться и успокоиться»

Звездный защитник « » заявил, что команде надо поскорее забыть о разгроме в третьем матче серии с « » (79:99, 1-2).

«Кавальерс» реализовали 38,8% с игры и 21,2% из-за дуги.

«У нас не получалось с бросками, мы не попадали. Это обидно, но мы исправимся, в этом аспекте у нас все будет хорошо.

Надо просто подышать, расслабиться и успокоиться», – заявил Митчелл.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров