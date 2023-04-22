Деррик Роуз вышел на несколько минут в 3-м матче и был встречен овациями. Сделал навес под аллей-уп Оби Топпину

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА видео болельщики Деррик Роуз НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз появился на площадке за несколько минут до завершения третьего матча серии с «Кливлендом» (99:79, 2-1) и был встречен овациями.

Вскоре после своего выхода Роуз сделал навес под аллей-уп на Оби Топпина.

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1 комментарий

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Pirikas
Просто приятно увидеть его в плей-офф пусть и в мусорное время, спасибо за детство
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-2
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