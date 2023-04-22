Разыгрывающий « » появился на площадке за несколько минут до завершения третьего матча серии с « » (99:79, 2-1) и был встречен овациями.

Вскоре после своего выхода Роуз сделал навес под аллей-уп на Оби Топпина.

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Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все